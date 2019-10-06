Китайские СМИ сравнили «Армату» и «Абрамс»

Пекин, 6 октября. Броня российского танка Т-14 «Армата» обладает рядом преимуществ в сравнении с американским «Абрамсом», пишут китайские СМИ.

По мнению журналиста китайского издания Sina, броня «Арматы» легче, чем у его конкурента М1 Abrams, но обладает равными защитными характеристиками. Это достигается за счет использования стали марки 44С-св-Ш, которая позволяет уменьшить толщину брони на 15%, что снижает массу танка на несколько сот килограммов.

Автор статьи указывает и на то, что защитные характеристики «Арматы» усиливаются комплексами активной («Афганит») и пассивной («Малахит») защит.

Российский Т-14 «Армата» — перспективный боевой танк с необитаемой башней, реализующий концепцию «сетецентрической войны», где он используется в первую очередь в качестве машины разведки, целеуказания и корректировки огня для САУ, зенитно-ракетных комплексов и танков Т-90, входящих с ним в единое тактическое звено. Впервые Т-14 был представлен публике на параде Победы в 2015 году в Москве.

Как пишет «Газета.ру», для того, чтобы экипаж мог находиться в боевых машинах длительное время, вся техника на платформе «Армата», включая танк Т-14, оборудована туалетом.

М1 Abrams — основной боевой танк армии США, он выпускается с 1980 года, отличается мощным бронированием, надежными средствами наблюдения, а также наличием обедненного урана в броне, что чревато выбрасыванием высокотоксичных частиц при попадании в нее снаряда.

«Абрамс» широко применялся во всех крупные военных операциях Соединенных Штатов за последние годы, начиная с войны в Персидском заливе и заканчивая боевыми действиями в Ираке и Афганистане.