Турция стягивает войска к сирийской границе

Анкара, 6 октября. Турция направила дополнительные войска и вооружения к границе с Сирией после объявления об операции против сил самообороны сирийских курдов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершении «приготовлений и разработки плана операции», а также о том, что «были отданы необходимые приказы». По его словам, атаки на севере Сирии будут проводиться «с земли и с воздуха». Своей целью Анкара ставит зачистку территории от сил самообороны сирийских курдов для создания там «зоны безопасности» для граждан Сирии, бежавших от войны в Турцию.

Представитель курдской вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мустафа Бали сообщил, что курдские формирования будут сражаться против турецких войск в случае их вторжения в северо-восточные районы Сирии.

В августе Турция и США договорились о создании буферной зоны на участке сирийско-турецкой границы, которая, по планам, должна находиться под совместным контролем американских и турецких подразделений. Стороны ожидают, что туда смогут вернуться сотни тысяч сирийских беженцев.

Силы СДС начали покидать эти районы в конце лета. Руководство курдской коалиции раскритиковало проект переселения туда беженцев с территории Турции. По словам командира СДС Мазлума Кобани, этот процесс представляет собой «этническую чистку» и говорит о желании Анкары изменить состав населения в данном регионе.

Официальное правительство Сирии выступает категорически против совместных действий Турции и США, называя их бесцеремонным вмешательством во внутренние дела страны, противоречащим международному законодательству и уставу ООН.