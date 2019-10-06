США предостерегли Турцию от несогласованных действий в Сирии

Вашингтон, 6 октября. Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил об обеспокоенности США возможной нескоординированной военной операцией Турции в Сирии.

Как заявил Робертсон, усилия США сосредоточены на том, чтобы зона безопасности в Сирии «заработала». По его словам, это стало бы «лучшим способом для прогресса».

«Любая нескоординированная военная операция Турции вызвала бы у нас глубокую обеспокоенность, поскольку нанесла бы урон нашим взаимным интересам по обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии», — подчеркнул представитель пресс-службы Пентагона.

Робертсон добавил, что совместная работа США и Турции по воплощению в жизнь «механизма безопасности» в Сирии проходит с опережением графика «во всех областях».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может начать операцию на севере Сирии «в любой момент». По его словам, целью военных действий станет очистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности для бежавших от войны в Турцию граждан Сирии.

«Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может и завтра приступим», — приводит слова президента Турции «Газета.ру».

Эрдоган отметил, что Вашингтон должен дать однозначный ответ, считают ли США силы самообороны сирийских курдов, которым они оказывают поддержку, террористической организацией.

В ходе турецко-американских переговоров были достигнуты договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и работе «механизма безопасности». Как подчеркнул Эрдоган, Анкара готова начать военные действия в регионе, если Вашингтон будет затягивать формирование зоны безопасности.

Власти Сирии выступают категорически против турецко-американского соглашения, поскольку оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и противоречит нормам международного права и уставу ООН.