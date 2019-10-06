Протестующие захватили торговый центр в Париже

Париж, 6 октября. Участники движения в защиту окружающей среды и «желтые жилеты» захватили часть торгового центра в Париже.

Накануне в столице Франции прошла совместная акция протеста, в которой приняли участие «зеленые» из движения Extinction Rebellion и «желтые жилеты». Свою демонстрацию они назвали «Последняя оккупация перед концом света», ее смысл, как сообщили протестующие, состоит в захвате торгового центра как «символа капитализма».

Участники акции перекрыли входы в здание ТЦ, выкрикивая лозунги, в том числе: «Уничтожим дворцы. Давайте строить дома для людей». Активисты изукрасили стены и витрины торгового центра Italie Deux многочисленными граффити.

Несмотря на то, что в целом акция прошла достаточно мирно, есть сообщения о применении полицейскими слезоточивого газа. Участники демонстрации заявили, что намерены продолжать свои «мероприятия» в течение двух следующих недель.

Акции «желтых жилетов» во Франции продолжаются с конца прошлого года. Первоначально демонстранты выступали против повышения цен на топливо, однако впоследствии их требования приобрели политический характер — вплоть до отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Как пишет «Газета.ру», выступления «желтых жилетов» могут повлиять на итоги предстоящих в 2022 году президентских выборов, в которых может принять участие один из главных критиков Макрона Марин Ле Пен, изначально поддерживавшая действия «жилетов».