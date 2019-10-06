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Дружба между США и РФ невозможна, заявила Хейли

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Дружба между США и РФ невозможна, заявила Хейли

Нью-Йорк, 6 октября. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что дружба между Вашингтоном и Москвой невозможна.

По словам Хейли, нормальные отношения между США и Россией невозможны «ни при каких обстоятельствах».

«Россия никогда не будет нашим другом», — заявила она.

Хейли обвинила РФ в «разжигании хаоса и раздора» в разных странах мира, а также в якобы «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016. При этом она отметила, что другие государства «делают то же самое».

По ее мнению, как пишет «Газета.ру», Россия «посеяла раздор между американцами через социальные сети». Несмотря на резкие заявления, Хейли выступила за поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном.

Дружба между США и РФ невозможна, заявила Хейли

Провальное расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, а также о некоем «сговоре» команды главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой продолжалось в течение нескольких лет. Мюллер так и не смог представить сколько-либо вразумительных выводов, после чего был вынужден подать в отставку.

Кремль и Белый дом неоднократно отвергали все обвинения. Москва указывала, что спецпрокурор не нашел никаких доказательств «вмешательства», называя его безрезультатное расследование «политически ангажированным».

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Источник: РИА Новости
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