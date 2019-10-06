Вице-премьер РФ Борисов провел встречу с президентом Венесуэлы Мадуро

Каракас, 6 октября. Вице-премьер РФ Юрий Борисов встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Двусторонняя встреча прошла в президентском дворце Мирафлорес и продлилась менее часа.

«Я впервые у вас, мне все очень понравилось», — сказал Борисов, приветствуя президента Венесуэлы.

Мадуро заявил, что визит российского вице-премьера особенно важен после переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве. Встреча двух лидеров состоялась в конце сентября. Стороны согласовали шаги по развитию взаимоотношений в экономической сфере и вопросы военно-технического сотрудничества.

«Нужно контролировать, что поручения выполняются. Мне кажется, хорошая идея — выработать план на 10 лет, чтобы четко представлять наше будущее», — отметил Мадуро.

Подводя итоги встречи, Борисов заявил, что в ходе визита в Каракас увидел, что ситуация в стране стабильная.

Как сообщает МИД Боливарианской республики, Борисов провел также встречу с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреасой.

«Вице-президент Делси Родригес вместе с главой МИД Хорхе Арреасой приняли сопредседателей межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-президент Боливарианской республики по вопросам экономики и финансов Тарек аэль-Айссами являются сопредседателями российско-венесуэльской межправительственной комиссии.