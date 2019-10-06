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Хоккеист «Сибири» Мнацян умер в возрасте 29 лет

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Хоккеист «Сибири» Мнацян умер в возрасте 29 лет

Москва, 6 октября. Хоккеист новосибирской «Сибири» Самвел Мнацян умер в возрасте 29 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Федерация выразила глубокие соболезнования родным и близким спортсмена, его партнерам по команде и всем, кто знал Самвела.

В июле 2018 года у Мнацяна была выявлена опухоль позвоночника. Он проходил лечение во Фрайбурге на протяжении шести месяцев.

Мнацян был воспитанником омского хоккея. Он начинал карьеру в дубле «Авнгарда». Выступал за клубы «Омские ястребы», «Арлан», «Барыс», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», «Нефтяник», «Адмирал» и «Сибирь»

. В конференции «Восток» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» занимает пятое место. В активе клуба 17 очков после 13 туров.

Ранее Газета.ru сообщала о смерти чемпиона мира по боксу в результате черепно-мозговой травмы.

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Источник: Федерация хоккея России
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