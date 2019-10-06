ФБР устроило допрос депутату Госдумы РФ, прибывшей на форум в США

Нью-Йорк, 6 октября. Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева была задержана в аэропорту Нью-Йорка, после чего ФБР допрашивало ее в течение часа.

Юмашева прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс» и была задержана в аэропорту, сообщает посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать. Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в неформальной обстановке и продолжить это общение», — рассказал дипломат.

Он отметил, что Юмашевой задавали «непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». Антонов подчеркнул, что речь идет о депутате, которая сделала весомый вклад в развитие и стабилизацию российско-американских отношений.

«Представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-либо из сената или нижней палаты Конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или тех, кто, получив визы, приехали бы в РФ. Отвели бы их в отдельную комнату, стали допрашивать и потом предложили попить кофе где-то в одном из ресторанов «Шереметьево», — сказал посол.

По словам Антонова, посольство направило в Госдепартамент США ноту протеста.

Как пишут «Известия», несколько дней назад некоторые из российских делегатов, планировавших принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс», получили от американских властей отказ в выдаче им виз США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Форт-Росс — бывшее российское поселение в Калифорнии, а делегация намеревалась посетить форум с целью развития сотрудничества с американской стороной. Она отметила, что несмотря на препятствия, выстраиваемые Вашингтоном, представители РФ все равно посетят «Диалог Форт-Росс».

В конце сентября МИД РФ обвинил США в развязывании «визовой войны». Москва заявила, что вынуждена будет принять ответные меры.