Командир курдов заявил, что новая операция Турции в Сирии приведет к войне

Дамаск, 6 октября. Командир вооруженного формирования оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) Мустафа Бали заявил о том, что новая операция Турции на северо-востоке Сирии приведет к войне. Его слова цитирует Al Mayadeen.

По мнению Бали, отряды самообороны курдов готовы дать отпор турецким вооруженным силам в случае военного вторжения.

«Мы начнем повсеместную войну против турецкой армии, если она войдет в подконтрольные курдам районы», — сказал командир SDF.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии. Слова главы Турции не встретили понимания Вашингтона.

«Любая несогласованная военная операция Турции вызовет серьезную обеспокоенность, поскольку она может подорвать наши общие интересы в отношении обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии», — цитирует RT заявление американского военного ведомства.

Ранее глава политического крыла SDF Ильхам Ахмед заявила, что решающая роль в урегулировании конфликта в Сирии принадлежит России.

Конфликт на северо-западе Сирии стал следствием поддержки отрядов самообороны курдов Соединенными Штатами Америки. Власти Сирии расценивают эти действия как грубое нарушение государственного суверенитета. Кроме того, Турция усмотрела в деятельности поддерживаемых США курдов угрозу собственным национальным интересам. Операция турецких вооруженных сил «Оливковая ветвь», направленная против курдских отрядов ополчения, унесла тысячи человеческих жизней.