Вооруженные банды сирийской оппозиции объединились для борьбы с террористами в Идлибе

Дамаск, 6 октября. Две крупных группировки сирийской вооруженной оппозиции объединили силы для борьбы против террористов в Идлибе.

Новая структура, образовавшаяся в результате объединения двух группировок, получила название «Сирийская национальная армия» (СНА), которая находится в подчинении базирующегося в приграничном турецком городе Газиантеп «временного правительства».

Объединенное вооруженное формирование возглавил дезертировавший из сирийской армии генерал Салим Идрис, занимающий в «кабинете» пост «министра обороны».

По данным телеканала Al Hadath, слияние вооруженных группировок оппозиции произошло при содействии Турции. Численность формирования может составлять до 80 тысяч человек, которые, как сообщается, займутся борьбой с террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

Глава Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири заявил, что следующим шагом боевиков, причисляющих себя к оппозиционерам и пользующихся поддержкой Турции, станет предъявление ультиматума террористам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), контролирующим сегодня существенную часть территории провинции Идлиб.

Идлиб — последняя из провинций Сирии, которая остается под контролем незаконных вооруженных формирований. Два года назад там была создана зона деэскалации, куда отказавшиеся от примирения боевики могли переместиться с семьями. 31 августа на всей территории Идлиба был объявлен режим прекращения огня.

В сентябре прошлого года в Сочи президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения войск армии Сирии и банд вооруженной оппозиции.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что большинство стран-членов Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.