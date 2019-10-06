Элтон Джон рассказал, как русская медсестра спасла его после операции

Лондон, 6 октября. Британский музыкант сэр Элтон Джон рассказал о том, как русская медсестра спасла его после операции. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В своей автобиографии знаменитый музыкант рассказал о том, как в 2017 году узнал о том, что болен раком простаты. Элтон Джон решился на операцию.

«На самом деле, решение за меня приняли мои дети. Мне не нравилось, что передо мной, перед нами в будущем будет стоять рак, я хотел избавиться от него», — цитирует Daily Mail.

Британец отметил, что операция прошла успешно, но десять дней спустя была выявлена серьезная инфекция. Элтон Джон провел в больнице две недели. Впоследствии ему стало известно, что минимальное промедление могло привести к трагическому исходу. Композитор вспомнил о русской медсестре, благодаря которой была спасена его жизнь.

«У меня действительно мускулистые руки, поэтому это всегда вызывало трудности, все усугублялось тем, что я ненавижу иглы. В конце концов, для введения успокоительного средства, им пришлось привезти русскую медсестру, женщину, у которой было сложение тела олимпийской толкательницы ядра», — передает РИА Новости.

Кроме того, Элтон Джон рассказал о том, как молился в больнице, когда оказался на волоске от смерти. Он просил у Бога, чтобы тот не разлучал его с родными людьми. По словам Элтона Джона, в этот период он осознал, насколько сильно любит жизнь.