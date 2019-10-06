Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 6 октября. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что, вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня, участники незаконных вооруженных формирований вновь открыли огонь в ряде населенных пунктов, расположенных в Идлибской зоне деэскалации.

Глава ЦПВС РФ добавил, что на протяжении суток было зафиксировано в общей сложности 29 обстрелов.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможном начале новой военной операции на северо-западе Сирии. Слова турецкого лидера вызвали негативную реакцию Пентагона. В американском военном ведомстве предостерегли, что несогласованные действия в САР могут существенно повредить общим интересам Анкары и Вашингтона, передает RT.