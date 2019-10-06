Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

131
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 6 октября. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что, вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня, участники незаконных вооруженных формирований вновь открыли огонь в ряде населенных пунктов, расположенных в Идлибской зоне деэскалации.

Глава ЦПВС РФ добавил, что на протяжении суток было зафиксировано в общей сложности 29 обстрелов.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможном начале новой военной операции на северо-западе Сирии. Слова турецкого лидера вызвали негативную реакцию Пентагона. В американском военном ведомстве предостерегли, что несогласованные действия в САР могут существенно повредить общим интересам Анкары и Вашингтона, передает RT.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров