Греф рассказал, как удалось найти виновника утечки данных в Сбербанке

Москва, 5 октября. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о том, как удалось найти виновника утечки данных в финансовом учреждении. Об этом он сообщил в интервью для телеканала «Россия 24».

Накануне стало известно о вероятной утечке информации о записях по кредитным картам, затрагивающей не менее двухсот клиентов. Личность виновника вскоре была установлена. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента. Греф добавил, что сотрудник банка уже дал признательные показания.

«Наши службы, которые занимаются кибербезопасностью, они делятся на две части: это наша внутренняя служба, которая занимается обеспечением безопасности контура банка, и вторая — наше дочернее предприятие Bi.Zone, которое занимается функцией разведки в интернете и так называемого белого хакинга», — пояснил Греф.

Глава Сбербанка добавил, что сначала было выявлено объявление с личными данными сотрудников. Сотрудник финансового учреждения вышел на связь со злоумышленником. По итогам беседы было установлено, что речь идет о внутренней утечке.

«Был определен круг — сначала 35 человек, потом четыре человека, к двум часам ночи мы понимали, что это два человека, на которых больше всего падало подозрение», — заключил Греф.

Ранее в Сбербанке сообщили об утечке информации о персональных данных клиентов. В связи с данным фактом было начато внутреннее расследование. В учреждении сообщили, что взломать систему извне не представляется возможным, поэтому к утечке может быть причастен может быть сотрудник. Об этом писала Газета.ru.