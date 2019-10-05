Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг на автомобиле, заявил экс-депутат Рады

Варшава, 5 октября. Жители Польши заставили украинца съесть красно-черный флаг ОУН-УПА1 (Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия — организация запрещена в РФ), размещенный в салоне автомобиля. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, флаг ОУН-УПА возмутил местных жителей. Они спустили колеса автомобиля. Когда вернулся его владелец, его окружила группа мужчин.

«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — утверждает Журавко.

По словам бывшего народного депутата, инцидент обошелся без рукоприкладства. Но молодые люди действовали «жестко».

Журавко выразил мнение, что украинцы сталкиваются с подобным отношением из-за попыток героизации ОУН-УПА киевскими властями.

Украинская повстанческая армия действовала в период Великой Отечественной войны и послевоенные годы в Галиции, Холмщине, на Волыни и в некоторых других регионах. Организация виновна в массовом уничтожении этнических поляков. Только в ходе Волынской резни по разным оценкам было убито от 50 до 60 тысяч мирных жителей, большая часть которых — этнические поляки.

Варшава расценивает эти события как геноцид польского населения. Попытки Киева героизировать ОУН-УПА и ее наиболее видных деятелей (Степана Бандеру, Романа Шухевича) создают напряженность в отношениях между двумя странами.

Кроме того, ситуация вокруг ОУН1 и УПА негативно отражается на положении «заробитчан» в Польше.

1 Организация запрещена на территории РФ.