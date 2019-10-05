Корреспонденты ФАН узнали подробности о пытках в ливийской тюрьме «Митига»

В ливийской неофициальной тюрьме «Митига», где незаконно удерживаются российские граждане, практикуются пытки и издевательства над заключенными, а также существует специальное помещение, где из людей выбивают нужные бандитам показания. Об этом корреспондентам Федерального агентства новостей (ФАН) Альгису Микульскису и Владимиру Малянову рассказали сразу несколько источников в Ливии.

В августе этого года журналисты ФАН отправились в командировку на территорию, подконтрольную так называемому Правительству национального согласия. Там они смогли пообщаться с родственниками некоторых заключенных, которые попросили не называть их имена во избежание дальнейшего преследования и расправы со стороны местных властей и бандитов.

Мы не публиковали эту информацию, поскольку беспокоились за жизнь наших корреспондентов и проверяли достоверность переданных им сведений, однако теперь, когда они вернулись из Триполи, а источники среди триполийской спецслужбы (мухабарата) подтвердили нам правдивость данной информации, мы решили обнародовать полученные данные.

Люди, с которыми удалось пообщаться корреспондентам ФАН в Ливии, рассказали, что «Митига» — это неофициальная тюрьма, которая контролируется бандформированием RADA. Источники ФАН подтвердили, что люди, удерживаемые там, содержатся в бесчеловечных условиях по 20-30 человек в тесных камерах, регулярно подвергаются пыткам, избиениям и издевательствам. И все это с молчаливого согласия ООН, которое поддерживает и признает триполийское правительство.

«Там есть специальный блок для допросов и записи показаний, — делится один из источников ФАН. — Как мне говорил сын, который провел там уже 2 года, это место находится в помещении для охраны рядом с первым и вторым сектором. В первой комнате этого блока людей пытают, подвешивая их в наручниках за руки и избивают трубой по всей поверхности тела. От этого человек теряет возможность нормально передвигаться».

Те, с кем удалось пообщаться корреспондентам ФАН в Ливии, часто называли и другой вид пыток — удары по пяткам.

«Пытки прекращаются только в том случае, если человек соглашается дать правильные показания. Его записывают на камеру и переводят в другую комнату, где кормят, приводят в чувства и нормальный вид. После этого его переодевают в тюремную робу синего цвета и ведут в подготовленное для записи показаний и признаний помещение. Если там арестованный говорит не то, в чем его заставили признаться, пытки возобновляются», — рассказывает другой источник ФАН.

Его родственника тоже удерживают в тюрьме уже несколько лет. В «Митиге» запрещено пользоваться телефоном и писать письма: бумага и письменные принадлежности запрещены. Но источник ФАН нашел способ общаться с заключенным, подкупив охрану.

В частности, родственнику собеседника ФАН удалось передать подробный план тюрьмы, на котором отмечено, где именно бандиты из «Митиги» выбивают нужные им показания из заключенных.

Согласно рисунку, это место находится в помещении охраны рядом с секторами 1 и 2. Эту информацию смогли подтвердить еще несколько источников ФАН в Триполи.

«В самой тюрьме не носят робы. Их надевают только на показ, например, перед поездкой̆ на судебное заседание или допрос. Просто так их не выдавали», — поделился еще один источник ФАН.

Федеральное агентство новостей продолжает пристально следить за ситуацией в Ливии, где с 2011 года идет гражданская война, начавшаяся после свержения и убийства Муаммара Каддафи при прямом вмешательстве западных стран. Сейчас в стане существует два правительства, одно из которых базируется в Триполи, другое в Бенгази. Северо-запад страны находится под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, остальная часть — под контролем избранной Палаты представителей и Ливийской национальной армии под управлением фельдмаршала Халифы Хафтара.

ПНС поддерживает бандформирования, которые помогают ему удерживать под своим контролем ключевые ливийские города, что уже привело к распространению хаоса и бандитизма на этих территориях, о чем сообщали специальные корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) после возвращения с территорий, подконтрольных Сарраджу.