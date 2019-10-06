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6 октября 2019
Как Ливия превратилась в главного спонсора международного терроризма
В ходе второй международной встречи по Ливии, прошедшей в Берлине, выступил спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе. Темой обсуждения стала катастрофическая ситуация в Ливии, противостояние так называемого «Правительства национального согласия» (ПНС) во главе с Файезом Сараджем и Ливийской национальной армии (ЛНА), - на фоне неслыханного разгула терроризма в разрушенной стране.

Федеральное агентство новостей (ФАН) разбиралось в том, как Ливия и режим ПНС превратились в крупнейших спонсоров исламского терроризма в Северной Африке и как оказалось, что ПНС непосредственно связано с террористами «Исламского государства».
ПНС – разграбление Ливии, санкционированное ООН
Правительство национального согласия было сформировано в 2015 году при непосредственной поддержке Совбеза ООН. Оно должно было покончить с хаосом в стране, вызванным «арабской весной», свержением и убийством Муаммара Каддафи – тогда после 2011 года Ливия из перспективной страны арабского мира быстро скатилась в ад гражданской войны и беззакония. Однако очень быстро ПНС превратилось в орган, который обслуживает нефтяные интересы своих зарубежных спонсоров – Катара, Турции и стран Запада.
Начиная с 2017 года в городах Ливии проходили митинги с требованиями роспуска ПНС. Стало ясно, что Файез Сарадж представляет собой ливийского ставленника «Братьев-мусульман» (международное исламистское движение запрещено в РФ). В то время как ситуация в Триполи и на всей подконтрольной ПНС части Ливии стремительно ухудшалась из-за коррупции и разгула боевиков, правительство работало над тем, чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти. Деньги, полученные от нефти, как выяснилось впоследствии, уходили на финансирование боевиков.
К 2019 году ситуация стала неразрешимой без военных действий или внешнего вмешательства – Сарадж фактически утратил контроль над группировками, действующими от имени Триполи, и мог лишь распределять внешнюю помощь (в виде оружия и снаряжения), направляемую такими странами, как Турция. В то же время фельдмаршал Хафтар объявил во всеуслышание, что Правительство национального согласия превратилось в заложников боевиков, и обещал «освободить Триполи и Сараджа».
Нефть – главное богатство Ливии и главная цель боевиков
На фоне общенациональной катастрофы нефть остается основным источником дохода для Ливии. За первые шесть месяцев 2019 года доходы от нефти, производимой в стране, упали более чем на 11% в сравнении с прошлым годом, сократившись до 10,2 млрд долларов. Практически все эти доходы попадают в «карман» ПНС и Сараджа, которые превратили страну в персональный нефтяной бизнес, охраной которого занимаются боевики-исламисты.

Нефтяные доходы идут на оплату услуг наемников из многочисленных группировок боевиков – от мелких бандформирований, которые «поддерживают порядок» в Триполи, до террористов «Исламского государства», для которых Ливия стала настоящим кладом. Всего за несколько лет после падения прежнего правительства и гибели создателя современной Ливии Муаммара Каддафи африканская страна стала одним из крупнейших спонсоров международного терроризма.
На что идут народные деньги?
На сегодня в стране, которая охвачена гражданской войной, нефть является фактически единственным источником прибыли для государства: в начале 2019 года нефть, согласно заявлению центрального банка Ливии, приносила 93% всего ВВП страны. По сравнению с 2010 годом – последним мирным годом в жизни ливийского народа – экономика Ливии сократилась втрое. Используя военную и финансовую помощь от Турции и Катара, при попустительстве ООН Правительство национального согласия сосредоточило в своих руках весь экспорт углеводородов. А деньги от продажи нефти используются, чтобы вооружать боевиков ПНС.
На 1/4 территории Ливии, вокруг Триполи, Мисураты и Сирта буйным цветом расцвели самые разные бандформирования, которые получают деньги от режима ПНС. Зачастую они прикрываются бумагами от министерств, чтобы устраивать на своей территории разгул беззакония. Так, альянс «Силы обороны Триполи» и полу-террористический «Военный совет Мисураты» находятся под покровительством Министерства внутренних дел ПНС. В свою очередь, под началом Минобороны ПНС несут службу боевики, связанные с «Аль-Каидой» - они занимают город Зинтан и держат под контролем прибрежную трассу между Триполи и Мисуратой.
«Финансовая Мекка» терроризма
За годы гражданской войны (и даже до нее) в руки боевиков перекочевали из государственных источников огромные деньги: так, в 2013 году в Сирте (будущей столице «халифата» ИГИЛ в Ливии) из центрального банка средь бела дня были похищены 55 млн долларов – деньги везли в Триполи, и наводка для ограбления пришла, вероятно, оттуда же. Провернувшая «ограбление года» группировка «Ансар аш-Шария» («Защитники шариата») присоединилась в 2015 году к «Исламскому государству» в Ливии – однако главари боевиков сохранили свои посты в Триполи и получили при этом огромное количество оружия и боеприпасов от Всеобщего национального конгресса, Минобороны и МВД страны.
Другим крупным государственным источником финансирования ИГИЛ в Ливии стали зарплаты – те, что правительство Сараджа выплачивало лояльным боевикам. Присоединившись к ИГИЛ в начале 2015 года, боевики «Ансар аш-Шария» и союзных банд продолжали получать деньги, оружие и снабжение от Всеобщего национального конгресса. Все это сопровождалось бесчисленными актами террора в Сирте и других частях Ливии.
Случайные и преднамеренные «подарки» от Правительства национального согласия позволили «Исламскому государству» быстро набрать силу в 2014 и 2015 годах, когда в Ливии вновь вспыхнула гражданская война. Местный «эмир» ИГИЛ Аз-Зубайди даже объявил Ливию «неиссякаемым колодцем, вода в котором не иссякает» и уверял, что Европе настанет конец, когда ИГИЛ возьмет все ливийские месторождения. Террористы купались в деньгах: уже в 2014 году ливийский «вилайят» ИГИЛ начал переводить сотни тысяч долларов своим подельникам на Синайском полуострове. Вдобавок к нефти, ИГИЛ чрезвычайно усердно грабила ливийцев, которым удалось скопить какие-то деньги при Каддафи.
ИГИЛ зовет боевиков в Ливию
После того, как Хафтар заявил о своем намерении взять Триполи в апреле 2019 года, силы Ливийской национальной армии стали главной целью для боевиков «Исламского государства». В апреле ИГИЛ призвало всех лояльных боевиков выйти на джихад против Хафтара, а позже сам «халиф» ИГ Абу Бакр аль-Багдади (который, вполне возможно, также находится в стране) призвал своих боевиков сосредоточить усилия на Ливии, отметив, что действия террористов на севере Африки были чрезвычайно эффективны.
Нападения на ЛНА следовали одно за другим: теракт в Себхе, ответственность за который взяли на себя ИГ и связанные с ПНС группировки, нападение на город Годдва, атака на нефтяное месторождение Zueitina Oil Company «Залля», бои в районе Аль-Джуфра, нападение в Дерне, нападения в Самну и Тамсе, в ходе которых было убито 30 бойцов ЛНА.
Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, ливийские силы ИГИЛ повторно принесли присягу Аль-Багдади, обязавшись создать «халифат» в северной Африке и сохранить «Исламское государство» после поражения в Сирии и Ираке. Безо всякого сомнения, несмотря на потерю Сирта, ИГИЛ в Ливии остается крайне опасным и ждет шанса распространить свою власть по всей Северной Африке.
Доклад Саламе разоблачил ПНС перед Совбезом ООН
Доклад спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе летом 2019 года стал поворотным моментом: в ООН впервые был открыто поставлен вопрос о связях между ПНС и действующими в Ливии террористами – в том числе боевиками «Исламского государства».

Правительству национального согласия (а через него – и ИГИЛ) активно помогали иностранные силы, которые упомянул Саламе в своем докладе. На закрытом заседании Совета Безопасности докладчик указал на связи между ПНС и боевиками. Фактически, поддерживая Сараджа, ООН поддерживала сохранение в Ливии очагов международного терроризма.
Как отметил в беседе с ФАН член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев, название «правительство национального согласия» фактически противоположно тому, что на самом деле сотворило со страной правительство Сараджа. Даже ООН не в состоянии игнорировать факты: Сарадж вверг Ливию в состояние хаоса.
«Россия уже давно указывала на то, что исламистов из Сирии перебрасывают в эту североафриканскую страну. Увы, эта информация особого резонанса от мирового сообщества не получила - а он был необходим на начальном этапе. Сегодня захватившее власть в Ливии Правительство национального согласия являет собой сборище боевиков под вывеской псевдолегитимных и якобы демократически настроенных политиков»
Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев
«Скрытые террористы»
Собеседник ФАН указал на то, что власти в Триполи фактически не слишком отличаются от террористических группировок, которые их прикрывают.
«ИГИЛ — открытые террористы, а вот ПНС — «скрытые». Если идти дальше, то необходимо констатировать, что ПНС — это теневой, скрытый вариант ИГ, новое квазигосударство боевиков, которые просто прикрываются другим брендом, - выразил уверенность Перенджиев. - Нужно отдать должное Саламе: через него ООН, пусть даже больше обслуживающая интересы Запада, сказала первое справедливое осуждающее слово в адрес Сараджа».
Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.
Последующая реакция со стороны Триполи, где были наспех организованы протесты против ООН с требованием «оставить Ливию в покое», стала наглядной демонстрацией того, насколько ощутимый удар нанесло Сараджу выступление на закрытом заседании Совбеза ООН, текст которого даже не появился в открытом доступе.
«Саламе перечислил только часть преступлений Правительства национального согласия, те, о которых стало просто невозможно молчать, но какая бурная реакция на это тут же донеслась из Триполи! – обратил внимание Александр Перенджиев. - Все потому, что спецпредставитель ООН сказал чистую правду!»
Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.
«Мутировавший ИГИЛ»
Правительство национального согласия — это новая форма существования боевиков, которые дошли до государственных институтов и добились частичного международного признания. Перенджиев подчеркнул, что прецедент ПНС может стать серьезнейшей проблемой – террористические группировки учатся успешно имитировать черты правительственных структур и даже ищут возможности представлять себя в международных организациях.
«Терроризм не всегда себя презентует линейно, как в случае с ИГ. В последнее время он мутировал и нередко мимикририрует под партии, правительства, - как бы политические силы. Боевики притворяются «белыми и пушистыми», стараясь вести реальную игру подпольно, а внешне не выдавать себя. Именно такой пример мы видим в Ливии, которая становится новой базой для ИГ и других группировок. Власти в Триполи напрямую способствуют этому, вместо того чтобы представлять национальные интересы народа. Об этом не может молчать больше и ООН»
Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.
Ливийская катастрофа
Спонсированная Западом катастрофа 2011 года стала началом катастрофических изменений в Ливии, считает специальный корреспондент ФАН Аббас Джума, - гибель Муаммара Каддафи, у которого в течение 40 лет уверенно получалось сдерживать центробежные процессы в Ливии, лишила страну «иммунитета», необходимого, чтобы не допускать влияния «Братьев-мусульман» и «Аль-Каиды».
«Как только иммунитет был ослаблен, как только - не без участия Соединенных Штатов Америки, - Каддафи был ликвидирован, а Ливия перестала существовать как единое целое, как суверенное государство, - тут же ИГИЛ, «Аль-Каида», другие группировки подобно паразитам стали расползаться по «организму» Ливии и наносить ему непоправимый ущерб»
Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума.
То, что в ООН представляют, как «двоевластие» в Ливии – лишь обман зрения. На самом деле в той части страны, которую контролирует ПНС, власть принадлежит лишь оружию в руках боевиков.
«Если говорить, например, о Триполи, где до сих пор держат в заложниках граждан России, - там ПНС фактически не имеет влияния. Там боевики, исламисты, радикальные террористы захватили власть. Они называют себя какими-то официальными названиями, какими-то силовыми органами, но по факту это обыкновенные боевики, которые на сегодняшний день просто захватили ключевые позиции, тюрьмы, министерства и чинят беспредел, - заявил спецкор ФАН. - Управы на них никакой нет, более того, они пользуются всяческой поддержкой со стороны Запада. И вот пока так будет продолжаться, пока Ливию будут обвивать иностранные щупальца».
Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума.
Важно, подчеркнул корреспондент ФАН, чтобы ливийцы могли определять свою судьбу без боевиков и оружия, которое Турция везет на помощь Сараджу.
«Пока у Ливии не будет единого лидера, единого правительства, общепризнанного, действующего в интересах ливийцев, терроризм там будет чувствовать себя вполне себе комфортно»
Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума.
Федеральное агентство новостей
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