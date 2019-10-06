Как Ливия превратилась в главного спонсора международного терроризма

«Терроризм не всегда себя презентует линейно, как в случае с ИГ. В последнее время он мутировал и нередко мимикририрует под партии, правительства, - как бы политические силы. Боевики притворяются «белыми и пушистыми», стараясь вести реальную игру подпольно, а внешне не выдавать себя. Именно такой пример мы видим в Ливии, которая становится новой базой для ИГ и других группировок. Власти в Триполи напрямую способствуют этому, вместо того чтобы представлять национальные интересы народа. Об этом не может молчать больше и ООН»

