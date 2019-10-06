Как Ливия превратилась в главного спонсора международного терроризма

«Если говорить, например, о Триполи, где до сих пор держат в заложниках граждан России, - там ПНС фактически не имеет влияния. Там боевики, исламисты, радикальные террористы захватили власть. Они называют себя какими-то официальными названиями, какими-то силовыми органами, но по факту это обыкновенные боевики, которые на сегодняшний день просто захватили ключевые позиции, тюрьмы, министерства и чинят беспредел, - заявил спецкор ФАН. - Управы на них никакой нет, более того, они пользуются всяческой поддержкой со стороны Запада. И вот пока так будет продолжаться, пока Ливию будут обвивать иностранные щупальца».