Американские журналисты уличили Трампа в «заискивании» перед Путиным

Вашингтон, 5 октября. Президент США Дональд Трамп заискивал перед главой России Владимиром Путиным в ходе их первой телефонной беседы 28 января 2017 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Утверждается, якобы Трамп «вел себя подобострастно и подлизывался». Он назвал российского коллегу великим лидером и принес извинения за то, что не смог позвонить раньше.

«Он вел себя как: «Боже мой, мои помощники не сказали мне, что вы пожелали говорить со мной», — цитирует источник The Washington Post.

Издание отмечает, что в администрации президента Соединенных Штатов опасались его разговоров с лидерами иностранных государств и с недоверием относились к публикациям Трампа в социальной сети Twitter.

«Телефонные переговоры были постыдными, совершались огромные ошибки, многие месяцы работы сходили на нет после одного импульсивного сообщения в Twitter», — сетуют американские журналисты.

По мнению The Washington Post, Трамп не уделяет должного внимания советам помощников, а его брифинги слишком коротки.

Ранее бывший представитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер рассказал о своей дискуссии с Трампом по поводу его отношения к Украине и ее руководству. Волкер утверждает, что хозяин Белого дома весьма критично оценивал деятельность киевских властей.

«Он сказал, что Украина коррумпированная страна, полная ужасных людей», — цитирует Газета.ru.

Накануне глава правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал возможный импичмент Трампа.