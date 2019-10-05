В Киеве пригрозили России «москитным флотом роботов-киллеров»

Киев, 5 октября. Текущий курс развития оборонного потенциала лишает Украину каких-либо шансов на победу в войне с Россией. Единственным выходом является создание «москитного флота из дронов-киллеров», заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Украина при сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала не имеет никаких шансов одержать победу в линейной войне с Россией», — уверен эксперт.

Бадрак призвал киевское руководство сосредоточиться на создании новых технологий. По словам эксперта, в 2019 году строить украинскую версию Як-130 глупо, а мысль об американских F-16 коробит.

Эксперт считает, что именно орда роботов-киллеров позволит Киеву не стать «мишенью для враждебного государства». Бадрак уверен, что идею «москитного флота» можно перенести в воздушное пространство.

В Киеве неоднократно заявляли о создании «москитных сил», они должны стать ударным потенциалом страны. Основой «москитного флота» станут собственные украинские катера. Однако большинство экспертов относятся к идее «москитный сил» со скептицизмом. Это и понятно, ведь «москитные силы» имеют нулевую эффективность с точки зрения противодействия ракетным ударам с воздуха.

Ранее замдиректора Института мировой политики Николай Белесков на прошедшей в Киеве пресс-конференции также выразил мнение, что украинская армия не обладает необходимым вооружением для победы в противостоянии с Россией. Эксперт констатировал, что Украина не может сражаться с Россией «в стратегической глубине». У украинской армии отсутствуют реактивно-тактические комплексы, которые необходимо делать приоритетными, считает Белесков.