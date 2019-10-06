ЛНР итоги 29 сентября — 6 октября: пятеро детей пострадали от взрыва гранаты, стартовала первая перепись населения

Луганск, 6 октября. Пятеро детей пострадали от взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря, «Справедливая помощь Доктора Лизы» прибыла в Луганск, первая перепись населения стартовала в ЛНР, Луганская филармония открыла 74-й концертный сезон симфонической музыки.

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты

Пятеро детей попали в больницу с ранениями в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в Луганской Народной Республики. В начале недели детей посетила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. Она уточнила, что состояние всех пятерых – стабильное.

«На сегодняшний момент состояние всех пятерых детей стабильное, двое детей остаются в тяжелом состоянии, трое — средней тяжести», — заявила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

«Справедливая помощь Доктора Лизы» прибыла в Луганск

Представители международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» прибыли в Луганск по приглашению администрации главы ЛНР, в том числе и для оказания помощи детям, пострадавшим от взрыва гранаты. Член правления «Справедливой помощи Доктора Лизы» Ольга Демичева сообщила, что одну раненную девочку отвезут в Россию для проведения операции.

«Там тяжелое проникающее осколочное ранение глаза. Мы планируем эту девочку в ближайшие дни вывезти в Москву на операцию и очень хотелось бы верить, что зрение к ней вернется», — рассказала член правления «Справедливой помощи Доктора Лизы» Ольга Демичева.

Временный мост на КПП «Станица Луганская» не безопасен

Установленный Киевом временный мост на КПП «Станица Луганская» не отвечает требованиям безопасности, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. На официальном сайте оборонного ведомства опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором видно, как от конструкции отпадают одни из установленных перил.

ВСУ продолжают обстрелы территории ЛНР

Украинские силовики 24 раза открывали огонь по территории ЛНР на минувшей неделе, заявил начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий. В результате обстрелов в поселке Голубовское были повреждены 8 домов. В Славяносербском районе — ЛЭП, без электроснабжения остались более 350 абонентов и насосная станция. Также было повреждено остекление школы в Золотом-5. Защищая территорию республики погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

«К сожалению, на этой неделе не обошлось без жертв. 25 сентября, защищая территорию нашей республики в районе населенного пункта Донецкий, героически погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Первая перепись населения стартовала в ЛНР

Первая перепись населения стартовала в Луганской Народной Республике. Сообщается, что процесс переписи будет идти с 1 по 14 октября. Участники должны будут ответить на вопросы о месте проживания и работы, семейном положении и так далее. Согласно постановлению правительства республики, итоги переписи населения будут опубликованы до 30 апреля 2020 года.

Луганская филармония открыла 74-й концертный сезон

Открытие 74-го концертного сезона симфонической музыки прошло в Луганской академической филармонии в преддверии Международного дня музыки. Симфонический оркестр под управлением дирижера из Москвы Игоря Манашерова представил концертную программу, в которой прозвучали произведения Чайковского.