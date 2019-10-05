Ловчев оценил увольнение главного тренера «Динамо»

Москва, 5 октября. Московское «Динамо» осталось без главного тренера после увольнения Дмитрия Хохлова. Заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев назвал отставку Хохлова справедливым решением.

«Справедливая ли отставка — однозначно справедливая», — заявил Ловчев в комментарии телеканалу «360».

Футболист сравнил ситуацию в «Динамо» еще с одним московским клубом – «Спартаком». Ловчев отметил, что и в том, и в другом клубе тренеры купили игроков, однако это не принесло результата. Спортсмен напомнил, что Хохлов пробыл на посту главного тренера достаточное количество времени, у него был шанс показать хороший результат.

«Если в прошлом году можно было говорить, что состав довольно-таки слабый, то в этом году потратили уже более 40 миллионов долларов на покупку игроков», — заявил Ловчев.

При этом советский футболист добавил, что не знает претендентов на пост главного тренера «Динамо». Ловчев считает, что «Динамо» «еще не готово к этому».

Источник Федерального агентства новостей ранее предположил, что возможным преемником Дмитрия Хохлова на посту главного тренера московского «Динамо» может стать Андрей Кобелев.

Хохлов возглавил футбольный клуб «Динамо» осенью 2017 года. В текущем сезоне команда с 10 очками после проигрыша «Оренбургу» находится на 15-м месте в турнирной таблице.