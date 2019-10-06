Сирия, 6 октября. 13 тысяч боевиков направлены в Большой Идлиб. Курды грозятся началом войны на границе с Турцией. Серия из пяти взрывов мотоциклетных бомб прогремела на севере Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивается ударами на севере Хамы с боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и на юге Идлиба, по неподтвержденным данным потеряли на западе Дейр-эз-Зора 22 человек.

«Исламское государство1»: совершили нападение на САА на западе Дейр-эз-Зора, обстреляли блокпост КСИР в Меядине и подорвали автомобиль правительственных сил.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла из миномета линии обороны САА на севере Хамы, в Идлибе препятствует мирным жителям, которые хотят покинуть провинцию через гуманитарный коридор в Абу-Духур и принуждает беженцев в лагере оказывать боевиками секс-услуги, перебросила подкрепление в Латакию и Хаму.

Курды: в Хасаке в лагере «Аль-Хол» провели рейд и арестовали несколько вдов ИГИЛ1, подозреваются в организации подрывов на севере Алеппо, заявили о готовности развязать войну на сирийско-турецкой границе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): начали серию рейдов на севере Алеппо после серии взрывов на подконтрольных ей территориях.

«Джейш Магавир Ат-Таура»: предотвратила контрабанду оружия в лагерь для беженцев «Эр-Рукбан» в Хомсе.

Провинция Алеппо

На севере провинции в районе кантона Африн боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) обстреляли из миномётов поселки Айн-Дакна и Аль-Байлуна. Ночью прямое столкновение ССА с курдскими радикалами «Отрядов национальной самообороны» произошло у деревни Шеварга, как передал источник новостей в сети Twitter Not Woofer. В районе Тель-Рифата был замечен турецкий беспилотник, проводящий разведку над позициями курдов.

В первой половине дня в зонах оккупации турецкой армии и ССА прогремело сразу пять взрывов. Первый произошел в городе Джераблус, где заминированный мотоцикл был подорван в центре города, в результате чего пострадало ч четыре человека. Второй подрыв в городе Аль-Раи нанес ущерб автозаправке. утром прогремел взрыв. Два взрыва в Кабасине покалечили по меньешй мере 14 челвоек, доставленных в госпиталь с осколочными ранениями. В середине дня одна из бомб детонировала в городе Африн, но информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

Согласно местным источникам взрывы вызвали панику в районах оккупации «Сирийской свободной армией». ССА начала рейды в зонах своего контроля в поисках виноватых.

Провинция Хомс

Поддерживаемые США боевики группировки «Джейш Магавир Ат-Таура» задержали в районе лагеря «Эр-Рукбан» двух боевиков «Исламского государства» с грузом контрабандного оружия, о чем заявила группировка на своем официальном Twitter-канале. По информации источника, перехваченное у террористов оружие должно было попасть в руки сторонников ИГИЛ, которые находятся в лагере для вооруженного переворота.

Напомним, что лагерь находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы «Ат-Танф», где проходят совместные учения американских военнослужащих и подконтрольных им радикалов «Джейш Магавир ат-Таура», которые якобы охраняют лагерь и зону вокруг базы. На деле боевики грабят конвои гуманитарной помощи и не дают людям покинуть лагерь. В начале этой недели боевики сорвали один из этапов вывода беженцев из лагеря.

Провинция Дейр-эз-Зор

SDF задержали в ходе рейда в городе Дейр-эз-Зор «спящую ячейку» ИГИЛ из 10 человек. Рейд был спланирован, после получения разведданных, согласно которым «ячейки» готовили ряд покушений и подрывов на военных объектах международной коалиции и курдов. В ходе рейда был обнаружен арсенал из автоматов Калашникова и пистолетов, запаса гранат и взрывчатки, а также подложные улики, которые террористы планировали оставить на местах своих атак, чтобы запутать следы.

Боевики «Исламского государства» заявили на подконтрольном медиаресурсе «Амак» о нападении на колонну Сирийской арабской армии (САА) в районе пустыни Бадия. По словам террористов, им якобы удалось убить и ранить 22 военнослужащих, включая командующего операцией Али Таха и командующего артиллерией Ияда Саркла. Данная информация, однако, нуждается в проверке, так как получена из недостоверных источников. Террористы также сообщили о нападении на блокпосты САА и иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции в районе пустыни Бадия, и взяли на себя ответственность за подрыв автомобиля сирийской армии в окрестностях города Меядин, как указывает Twitter-канал Ibra Jouhen

В деревне Аль-Марашда женщина подорвалась на мине, оставленной ИГИЛ, а ее ребенок был ранен осколками, как передает новостной портал Deir Ezzor 24. После того как курдские боевики «Демократических сил Сирии» завладели значительной частью провинции в 2018 году, они не особо утруждали себя работами по разминированию, так что мины-ловушки террористов ИГИЛ могут лежать в сельскохозяйственных угодьях и на обочинах дорог месяцами, пока кто-то по неосторожности не обнаружит их.

Провинция Даръа

В провинции произошло еще одно нападение на официального представителя власти. На этот раз, как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, местные обнаружили труп с огнестрельными ранениями на обочине дороге в районе Бусра аль-Харири. 23 сентября в другом районе города неизвестные подложили бомбу в автомобиль полковника САА – сам он остался цел, в отличии от машины. Как сообщает источник, убитый был военнослужащим сирийской армии. Вчера также был совершено покушение на мужчину в городе Сейда на востоке Даръа. Он был ранен неизвестными в своем собственном доме. Нападавшие обвинили его в том, что он «шпион САА».

Провинция Идлиб

ВКС РФ совершили боевой вылет в южные регионы провинции и нанесли точечные удары по расположениям джихадистов в районе поселка Баласайка и у деревни Тель аль-Азар в ответ на провокации, о чем сообщает информагентство Aleppo AMC. В свою очередь сухопутные войска обстреливают опорные пункты джихадистов в предместьях городов Аль-Накир, Шейх-Мустафа и близ поселка Хазарин.

Как сообщает агентство Al Masdar, подкрепление для джихадистов прибыло на северо-восток Латакии и равнины Аль-Габ в Хаме. Общее количество переброшенных на север Сирии боевиков составляет 13 тысяч человек, свыше 200 беспилотников, арсенал различных ракет, артиллерийских снарядов и другого оружия. Лидеры «Исламской партии Туркестана» и альянса «Тахрир аш-Шам» встретились на юге Идлиба, чтобы обсудить план сопротивления САА.

Беженцы из лагеря «Аль-Фарук» у города Сармада вышли на демонстрацию с требованием привлечь к ответственности должностных лиц лагеря. Как стало известно новостному порталу Step News, причиной забастовки стали систематические нарушения со стороны одного «сотрудников» лагеря из числа боевиков «Тахрир аш-Шам». Один из них использовал в собственных целях женщин-вдов, вынуждая их оказывать ему интимные услуги. Женщин, которые ему отказывали, он лишал индивидуальных пакетов с гуманитарной помощью. Есть вероятность, что далеко не он один из всей охраны унижал беженцев в лагере. Джихадисты также не выпускают из лагеря беженцев, удерживая их насильно. Местные активисты распространили видео, на котором было показано, что ряд женщин и детей, которые по вине боевиков живут в лагере без пищи, воды, электричества и медицинской, вышли на демонстрацию. Протест был подавлен с применением оружия.

Вечером сирийские военнослужащие обстреляли позиции боевиков в предместьях поселка Исхам, и у деревни Аль-Бар ликвидировали опорный пункт джихадистов, о чем сообщил информационный портал Baladi Network.

Провинция Ракка

Одна женщина погибла, еще одна получила ранения в результате взрыва в центре городе Ракка, который прогремел днем, о чем сообщает Twitter-канал SMART News Agency. Ответственность за подрыв еще не взяла на себя ни одна из группировок, но курды подозревают что это террористическая атака, спланированная боевиками «Исламского государства», которые подпольно действуют в провинции.

Боец «внутренней безопасности» «Асайиш» был убит в результате детонации самодельной бомбы, установленной на проселочной дороге, ведущей в столицу провинции город Ракка, как сообщил портал Alk Habour 21.

Провинция Хама

Вечером мощный взрыв прогремел на позициях САА к западу от Хамы в районе поселка Брейдидж, о чем сообщает медиаресурс Baladi Network. Как передает агентство Halab Today TV, взрыв прогремел на складе боеприпасов в районе правительственных сил в поселке Хаялин. Подробности пока не сообщаются, первоначальная версия произошедшего – подрыв спровоцирован боевиками.

В результате взрыва снаряда, оставшегося после боевых действий джихадистов в районе поселка Акербат пострадало два человека и один мирный житель скончался на месте, о чем сообщает местный источник в сети Twitter Hosein Mourtada.

Провинция Хасака

Турецкое агентство Anadolu опубликовало обращение президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана об окончании подготовки к военной операции на севере Сирии. Он указал, что командование получило необходимые указания, запланированная наземная операция пройдет при поддержке авиации.

«Демократические силы Сирии» (SDF) в свою очередь заявили, что в случае ввода войск на север Сирии, они начнут «тотальную войну» на границе с Турцией.

Силы внутренней безопасности SDF, охраняющие лагерь для беженцев «Аль-Хол», обнаружили в восьмом секторе труп женщин. Внутреннее расследование показало, что ее убили «вдовы ИГИЛ», также находящиеся в лагере. Как стало известно, внутри самого лагеря вдовы ИГИЛ создали свою организацию и патрули. Убитая ими женщина обвинялась в том, что посещала информационные мероприятия, организованные администрацией лагеря и SDF. Ночью женщину избили и задушили члены «патруля». После происшествия SDF провели рейды с обысками в секторе, в результате которого несколько беженок были арестованы после досмотра, как сообщает медиаресурс Baladi Network.

1 Организация запрещена на территории РФ.