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Участники антиамериканского протеста в Греции сожгли флаг США возле посольства

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Участники антиамериканского протеста в Греции сожгли флаг США возле посольства

Афины, 5 октября. Протестующие сожгли американский флаг перед зданием посольства США в греческих Афинах. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Афиняне выступили против визита госсекретаря США Майка Помпео в Грецию и подписания нового соглашения об оборонном сотрудничестве. Соглашение предусматривает размещение американских войск еще на трех военных базах. На данный момент американские военные базируются на Крите.

Митингующие забросали красной краской памятник американскому президенту Гарри Трумэну. Полиция пыталась предотвратить вандализм, однако акция переросла в столкновения. Протестующие скандировали «убийцы» и выступали против НАТО. Также флаг США сожгли на митинге возле генконсульства США в Салониках.

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