В КНДР заявили о провале переговоров с США

Стокгольм, 5 октября. Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. В КНДР возложили ответственность за провал переговоров на Вашингтон, сообщает агентство Yonhap.

«Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров. Теперь на США лежит ответственность за продолжение переговоров», — заявил северокорейский дипломат.

Первые рабочие переговоры делегаций КНДР и США после провального саммита в Ханое состоялись в субботу в Стокгольме. Северокорейскую делегацию возглавил Ким Мен Гилем, американскую — спецпредставитель по КНДР Стивен Биганан.

Главной темой переговоров стала реализация соглашений, достигнутых во время первого саммита США-КНДР в Сингапуре в июне 2018 года. Соглашение направлено на «полную денуклеаризацию» Корейского полуострова и построение прочного и стабильного мира.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп готов предложить Северной Корее приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года, если КНДР демонтирует ядерный реактор в Йонбене.