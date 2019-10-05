Сирия, 5 октября. Вдовы ИГИЛ1 устроили самосуд в лагере «Аль-Хол». Женщина подорвалась на мине в Дейр-эз-Зоре. Взрыв на складе боеприпасов САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивается ударами на севере Хамы с боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и на юге Идлиба нанесли удар опорным пунктам боевиков в окрестностях поселка Аль-Бар.

«Исламское государство1»: оставили в Хаме и Дейр-эз-Зоре мины, на которых подорвались мирные жители, обстреляли у города Меядин блокпост сирийской армии и союзных сил.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает из миномета линии обороны САА на севере Хамы, в Идлибе препятствуют мирным жителям, которые хотят пройти через гуманитарный коридор в Абу-Духур в зоны контроля САА.

Курды: в Хасаке в лагере «Аль-Хол» провели рейд и арестовали несколько вдов ИГИЛ, которые убили женщину.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источники сообщают о нападениях террористов «Исламского государства» на блокпосты Сирийской арабской (САА) армии и иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции в районе пустыни Бадия и у города Меядин, о чем сообщает местный источник в сети Twitter (@soundandpic). Боевики также взяли на себя ответственность за подрыв автомобиля сирийской армии в окрестностях Меядина, как указывает Twitter-канал Ibra Jouhen

В результате взрыва мины, оставленной ИГИЛ в районе деревни Аль-Марашда погибла женщина и ранен ее ребенок, как передает новостной портал Deir Ezzor 24. Сам боеприпас мог остаться после боевых действий с 2018 года. После того как курдские бойцы «Демократических сил Сирии» завладели значительной частью провинции, они не особо утруждали себя работами по разминированию, так что мины могут лежать месяцами, пока кто-то по неосторожности не обнаружит их.

Провинция Идлиб

Сирийские военнослужащие обстреляли позиции боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» на юге провинции в предместьях поселка Исхам, и у деревни Аль-Бар ликвидировали ракетным залпом один из опорных пунктов джихадистов, о чем сообщил информационный портал Baladi Network.

Столкновения между мирными жителями и боевиками «Тахрир аш-Шам» в районе гуманитарного коридора «Абу-Духур» продолжаются. Сегодня радикалы арестовали группу мирных жителей, которые пытались покинуть районы, удерживаемые джихадистами и переправиться на территории правительственных сил. Как передает источник в сети Twitter Noor Hana, джихадисты продолжают удерживать мирное население на своих территориях, чтобы усложнить сирийской армии ведение боевых действий.

Провинция Хама

Мощный взрыв прогремел на позициях САА к западу от Хамы в районе поселка Брейдидж, о чем сообщает медиаресурс Baladi Network. Как передает агентство Halab Today TV, взрыв прогремел на складе боеприпасов в районе правительственных сил в поселке Хаялин. Подробности пока не сообщаются, первоначальная версия произошедшего – подрыв спровоцирован боевиками.

В результате взрыва снаряда, оставшегося после боевых действий джихадистов в районе поселка Акербат пострадало два человека и один мирный житель скончался на месте, о чем сообщает местный источник в сети Twitter Hosein Mourtada. В поселке Шейх-Халал один человек погиб в результате детонации противопехотной мины, оставленной боевиками ИГИЛ, как информирует радио Sham FM.

Провинция Хасака

Силы внутренней безопасности SDF, охраняющие лагерь для беженцев «Аль-Хол» обнаружили в восьмом секторе труп женщины со следами побоев. Тело было направлено курдской администрацией на экспертизу. Внутреннее расследование показало, что ее убили «вдовы ИГИЛ», также находящиеся в лагере. Напомним, что из 75 тысяч людей, проживающих в лагере для беженцев, 11 тысяч составляют жены и члены семей боевиков «Исламского государства», которых сослали в «Аль-Хол» после избиения боевиков в Багузе в 2018 году. Эти 11 тысяч представляют самый взрывоопасный контингент лагеря. Как стало известно недавно, внутри самого лагеря вдовы ИГИЛ создали свою организацию и патрули. Убитая ими женщина обвинялась в том, что посещала информационные мероприятия, организованные администрацией лагеря. Ночью женщину избили и задушили члены «патруля». После происшествия в лагере курдские боевики SDF провели рейды с обысками. Несколько беженок были арестованы после досмотра, как сообщает медиаресурс Baladi Network.

1 Организация запрещена на территории РФ.