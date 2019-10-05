Ученые сообщили о вреде сырых овощей для кишечника

Сан-Франциско, 5 октября. Ученые американского университета в ходе исследований установили связь между сырыми овощами и деятельностью кишечника. Выяснилось, что употребление в пищу термически необработанных плодов влечет за собой негативные последствия для органа пищеварения.

Специалисты провели ряд экспериментов и выяснили, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии, которые участвуют в процессе пищеварения и укреплении иммунной системы. Таким образом, человек становится менее защищенным от воздействия вредных веществ и может испытывать проблемы с кишечником.

Ученые проводили исследование на лабораторных грызунах и людях. Во время эксперимента для четырех групп мышей были разработаны разные виды диеты. Грызуны первой и второй группы питались сырым мясом и сладким картофелем, а представители третьей и четвертой групп употребляли те же продукты в отварном, поджаренном или тушеном виде.

В результате исследователи не обнаружили разницы в микрофлоре мышей, употреблявших различные виды мяса. При этом у грызунов, питавшихся овощами, она существенно отличалась. Аналогичный эксперимент был проведен на людях, результаты получились схожими.

Ученые объяснили выходные данные тем, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, а термически обработанные плоды действуют на микрофлору органа пищеварения положительно. В дальнейшем специалисты планируют повторить исследование, увеличив время эксперимента.