Москва, 5 октября. Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский рассказал о своих планах на будущее и о том, какой он видит Россию, в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

По большому счету в интервью Ходорковский не назвал каких-либо конкретных мер. Все его заявления сводились к популистским высказываниям из разряда «За все хорошее, против всего плохого!». Подобные лозунги свойственны российской несистемной оппозиции, однако, что стоит за этими лозунгами, до сих пор не ясно.

Тем не менее некоторые идеи Ходорковского заставят призадуматься даже самых ярых его сторонников, слепо почитающих мошенника и убийцу. Во-первых, Ходорковский заявил, что вернется в Россию только после смены судебной системы, ее он связал со сменой власти в стране. По словам олигарха, в своих фантазиях он видит Россию конституционной монархией с сильным парламентом. Ходорковский как бы невзначай умолчал, кто же займет трон монарха. Однако очевидно, что честолюбивый мошенник только и ждет, когда ему принесут корону.

Из слов Ходорковского можно сделать вывод, что олигарх не собирается подвергать свою жизнь опасности и устраивать в стране революцию. Он намерен ждать, когда рядовые «оппозиционеры», беспрекословно и слепо подчиняющиеся его указам, сделают за него всю работу и пригласят его царствовать. А пока «рядовые» приспешники оппозиции будут получать уголовные сроки, Ходорковский будет отсиживаться в Альпах.

Во-вторых, видение Ходорковского будущей России – явная калька с Великобритании, где олигарх очень уютно себя чувствует. Симпатия к Лондону не случайна: о связи Ходорковского с британскими спецслужбами известно давно. Группа хакеров Anonymous опубликовала документы британской правительственной организации Integrity Initiative, согласно которым спецслужбы британской короны не только сотрудничают с российской оппозицией, но буквально осыпают ее деньгами.

Пока Ходорковский осваивает полученные от Ее Величества средства, российская молодежь по его указке пытается разгромить собственную страну, хотя в итоге больше калечит свое будущее. Очевидно, что похитившего миллиарды у россиян олигарха не особо заботит будущее России и ее жителей.

На протестную деятельность в российском государстве беглый олигарх денег не жалеет. Еще до своего ареста в 2003 году Ходорковский занимал первую строчку рейтинга Forbes, став самым богатым олигархом в РФ, накопив мошенническим путем состояние в 15 млрд долларов. Безусловно, львиную долю средств он сумел сохранить благодаря офшорам, поэтому, выйдя из тюрьмы и сбежав за границу, начал активно использовать имеющиеся миллиарды для реализации главной цели — революции в РФ.

Кроме того, Ходорковский сотрудничает со всеми НКО, созданными западными структурами и спецслужбами, работающими на дискредитацию России. Долгие отношения связывают олигарха и с мастером цветных революций Джорджем Соросом. Американский миллиардер называл Ходорковского другом и зачастую становится участником создаваемых им форумов и конференций оппозиции. Сорос также известен своими проектами, направленными на подрывную деятельность в РФ за счет финансирования либеральных и довольно сомнительных проектов.

Федеральное агентство новостей ранее представило расследование, посвященное вмешательству иностранных государств во внутренние дела России. Выяснилось, что сотрудник американского посольства в РФ Стивен Секстон, который занимает должность начальника безопасности, проводил тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией». Он консультировал навальнистов перед незаконными митингами в Москве.