 Киев подписал «Формулу Штайнмайера». Тема недели. ФАН-ТВ

20 мая. Инаугурация нового президента Украины. В Верховной раде Владимир Зеленский перед лицом своих соотечественников торжественно клянется сделать все ради мира в Донбассе.

«Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет необходимо, я без колебаний готов утратить свою должность, чтобы только наступил мир», — заявил Владимир Зеленский.

Не прошло и полгода, как Зеленский принимает судьбоносное решение ради долгожданного мира на Украине. И тут же попадает под беспощадный «обстрел» своих оппонентов и проклятья оголтелых радикалов. Несмотря на ожидаемую критику националистов, первого октября глава контактной группы со стороны Незалежной Леонид Кучма подписывает так называемую «Формулу Штайнмайра» — пропуск к переговорам в нормандском формате.

Этого шага непризнанные Киевом республики ДНР и ЛНР ждали четыре долгих года. Еще в 2015-м в ту пору министр иностранных дел Германии, а ныне ее президент Франк-Вальтер Штайнмайер с немецкой педантичностью составил дорожную карту по решению вооруженного конфликта на Украине. На тот момент братоубийственная война шла уже год как следствие госпереворота и прихода к власти бандеровской хунты.

Кровавый вождь оранжевой революции и вдохновитель «антитеррористической операции» Петр Порошенко все это время всячески изворачивался, лишь бы не принимать губительную для своей сладкой жизни и спасительную для страны формулу. А когда документ подписала новая власть, вдруг принял на себя образ Графа Калиостро из киноленты «Формула любви», и на голубом глазу заявил: никакой «Формулы Штайнмайера» не существовало! Дескать, это все «русские кремлевские сказки»!

«Никакой «Формулы Штайнмайера» не существует в природе. Это российская выдумка. Никогда, до вчерашнего дня, ни один представитель Украины ни письменно, ни в иной форме, никогда не одобрял «Формулу Штайнмайера», — заявил Петр Порошенко.

Иначе как амнезией невозможно объяснить тот факт, что после последней встречи в «нормандском формате», которая состоялась 20 октября 2016 года, Порошенко в красках рассказывал о подготовке по имплементации той самой «Формулы Штайнмайера».

«Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам и сейчас договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп, работу по подготовке концепций избирательного законодательства, имплементации так называемой «Формулы Штайнмайера», куда мы видим позиции, которые должны быть составляющими при признании выборов состоявшимися, что является свободным волеизъявлением граждан», — сказал экс-президент Украины.

Списать такую забывчивость можно и на политическую мимикрию далеко не юного «шоколадного короля». И только «свежая кровь» на Киевском престоле помогла устранить последнее препятствие к проведению полноценного саммита в нормандском формате.

На брифинге в Киеве Владимир Зеленский подтвердил свершившийся факт и анонсировал закон об особом статусе Донбасса, а это один из ключевых пунктов Минских соглашений. Президент отметил, что документ разработает Верховная рада, после чего он пройдет публичное обсуждение.

«Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе [Донбасса], которого еще нет», — сказал Зеленский.

В теперь уже принятой Киевом «формуле» прописана пошаговая инструкция мирного процесса. Это разведение сил на линии соприкосновения, амнистия и проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках под контролем представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Именно этот пункт о голосовании «несогласных» заставлял Киев юлить и до последнего уклоняться от подписания «формулы». Незалежная долго и упорно пыталась поменять местами причину со следствием: сначала получить контроль над непризнанными республиками, а уж потом проводить там выборы.

«Закон будет принят и вступит в силу на временной основе в день выборов, когда закроются участки, а на постоянной основе — когда ОБСЕ подтвердит в своем окончательном докладе, что выборы были честными и справедливыми. Это уже компромисс и уступка. Поэтому никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям. Это все остается неизменным, без этого ничего не получится», — считает Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Но Владимир Зеленский уже оговаривается: Украина на проведение выборов не пойдет, если в Донбассе будут присутствовать военные. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, зная переменчивый нрав официального Киева, призвали украинского президента не диктовать им условия.

«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция, и как мы будем интегрироваться с Россией», — заявили политики.

Главы непризнанных Киевом республик продолжат переговоры в формате Минских соглашений, чтобы прийти к полному самоуправлению. Немецкий канцлер Ангела Меркель уже по горячим следам заявила, что встреча нормандской четверки на сей раз пройдет в Париже. Главное, чтобы Украина четко следовала немецкой инструкции, игнорируя вредные советы Тимошенко с Порошенко.

Бывших оппонентов поступок Зеленского, которого тут же окрестили «предателем», привел в бешенство. И сейчас они, сидя в одной лодке, переживают за нацбезопасность Украины и возможное снятие антироссийских санкций.

«Имейте в виду, если пройдет «Формула Штайнмайера» — это будет хуже, чем Приднестровье. Мы будем снова колонией России. Это недопустимо», — заявила Юлия Тимошенко.

«Подписание формулы русского происхождения — формулы Путина, де-факто, означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также легитимизации оккупированного РФ Донбасса, легитимизации незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма», — сказал Петр Порошенко.

«Униженные и оскорбленные» жертвы украинской политики уже вывели на Майдан свой радикальный театр абсурда, которому война, что мать родна. Тысячи протестантов в центре Киева и других крупных городах страны обвиняют Зеленского в капитуляции перед Россией. Президенту в свое оправдание даже пришлось выступить с официальным обращением к нации. И на пальцах объяснять, что за уравнение такое эта «Формула Штайнмайера».

«Никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов Украины, никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий», — выступил Владимир Зеленский.

В Донбассе подписание «Формулы Штайнмайера» называют историческим событием и огромным прорывом. В Москве тоже позитивно отреагировали на согласование Киевом документа, который может привести к урегулированию конфликта в Донбассе.

Президент России на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поддержал желание украинского лидера решить болезненный вопрос. Ведь предвыборные обещания принести «мир народу» и стали, по мнению Владимира Путина, решающими в победе Владимира Зеленского.

«Люди ждут решения этого вопроса на Украине. И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае. Сможет он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это неизбежно: он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа», — сказал Владимир Путин.

За пять лет Донбасс устал от войны. По данным ООН, жертвами конфликта за это время стали более 13 тысяч человек, в числе погибших — более 240 детей. Страшные цифры, о которых следовало бы помнить и украинским политикам, и крикунам с Майдана, бросающим камни в «Формулу Штайнмайера».