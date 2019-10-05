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Сбербанк нашел сотрудника, пытавшегося похитить данные клиентов

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Сбербанк нашел сотрудника, пытавшегося похитить данные клиентов

Москва, 5 октября. Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов компании, сообщила пресс-служба финорганизации.

Сбербанк провел внутреннее расследование, в ходе которого установил причастность к утечке информации руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, у которого был доступ к базам данных.  

Отмечается, что были собраны и задокументированы улики для доказательства совершенного преступления. Сотрудник банка 1991 года рождения уже дал признательные показания, в данный момент правоохранители ведут с ним процессуальные действия.

В четверг Сбербанк сообщил, что ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Основной версией утечки тогда назвали умышленные преступные действия сотрудника.

Пресс-служба организации сообщила, что глава Сбербанка Герман Греф принес извинения клиентам за случившееся и поблагодарил сотрудников службы безопасности банка и правоохранительных органов за проделанную работу.

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Источник: Пресс-служба Сбербанка
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