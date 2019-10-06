Сирия новости 6 октября 07.00: курды используют США как «живой щит» против Турции, SDF запретила мотоциклы в Хасаке

Сирия, 6 октября. Курды сосредотачивают силы у границы Турции, используя американцев как «живой щит», Иран укрепляет воздушную оборону в Абу-Кемале. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удары по позициям террористов в Идлибе.

Иран: продолжает укреплять свои позиции в Абу-Кемале.

Группировки «Свободной сирийской армии» (ССА): объявили о поддержке протурецкой «Национальной армии» на севере Сирии.

Курды: полностью запретили мотоциклы в Хасаке, перебрасывают подкрепления к границе Турции, продолжили принудительный призыв в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: перебросила силы к границе с Турцией вместе с боевиками SDF.

Провинция Дейр-эз-Зор

Мощный взрыв произошел в городе Дибан, расположенном в подконтрольной проамериканским силам SDF части провинции Дейр-эз-Зор. Новостной источник в Twitter (@EuphratesPost) не сообщает об убитых и пострадавших в результате взрыва.

Между тем в Дейр-эз-Зоре курды возобновили аресты местной молодежи, сообщает тот же источник. За минувшие два дня были арестованы несколько молодых людей из лагеря беженцев «Аль-Сад» в южной части провинции, причины не называются. Вероятнее всего, аресты связаны с новой кампанией по принудительному призыву в SDF арабской молодежи — ранее массовые аресты в крупных городах неоднократно вызывали протесты местных жителей, поэтому курды начали «призывать» молодых людей из удаленных мест, где их исчезновение не привлекает внимания.

Тем временем проиранские формирования продолжают укреплять свои позиции в Абу-Кемале. Как сообщает Baladi News, бойцы афганского шиитского ополчения «Лива Фатемийюн» разместили свой штаб в городе. Ими совместно с бойцами Корпуса стражей Исламской Революции ведется обустройство системы противовоздушной обороны района — это стало ответом на неоднократные авиаудары неизвестных боевых беспилотников (вероятно, израильских) по базе «Имам Али» и району Абу-Кемаля.

Провинция Идлиб

Мирный житель погиб в результате срабатывания взрывного устройства в городе Сармин в восточной части Идлиба, сообщает источник в Twitter (@RadioAlKul).

Между тем силы САА, дислоцированные в районе Хан-Шейхуна, нанесли удары по позициям террористов «Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Шейх-Мустафа и Ракая на юге провинции.

Руководство группировки «Джейш аль-Ислам» в лице командующего по имени Иссам Буэдани, публично объявило о поддержке протурецкой «Сирийской национальной армии», сформированной на основе многочисленных группировок, действующих в Идлибе и на севере Алеппо. Как объявил Буэдани на своей странице в Twitter (@abohmam_buedany), «создание единой «Национальной армии» — важная точка на пути сирийской революции».

Напомним, Турция создала «Национальную армию» из разрозненных группировок, и отдала в подчинение так называемому «временному правительству Сирии», оппозиционному органу, который выполняет политические заказы с территории Турции.

Провинция Даръа

В провинции Даръа произошло очередное покушение: неизвестные убили бывшего полевого командира группировки ССА «Джейш Ахрар аль-Ашаир» («Армия свободных племен») по имени Абу Хатем аль-Масаед. Как сообщают новостные источники в Twitter (@Step_Agency, @HalabTodayTV), покушение произошло на дороге между городами Кахиль и Тайбе в восточной части Даръа.

Небольшая группировка «Джейш Ахрар аль-Ашаир» была создана в провинции Эль-Кунейтра и действовала совместно с «Южным фронтом» ССА. Напомним, в провинции Даръа продолжается «эпидемия покушений», целями которых становятся сирийские чиновники и военные, а также зачастую бывшие боевики и полевые командиры ССА, которые пошли на примирение с Дамаском.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» стягивают подкрепления к границе Турции. Ливанское агентство Al Masdar сообщает, что крупные курдские силы размещены на севере провинции Ракка близ города Телль-Абъяд. SDF готовится к вступлению турецких войск в северную Сирию, о котором неоднократно предупреждал президент Эрдоган. Вероятно, курдские силы хотят попытаться остановить или задержать турецкую армию на границе.

Как отмечает источник в Twitter (@RojavaNetwork), к курдским силам на севере Ракки присоединились и американские войска — не менее семи бронемашин ВС США появились в деревне Шергият к югу от Телль-Абъяда и движутся к городу. По всей видимости, американцы и курды рассчитывают на то, что Турция не посмеет атаковать курдские силы, если среди них будут американские солдаты. На данный момент трудно предсказать, как будут развиваться события в случае, если кто-то из американских военных погибнет от рук турок.

Провинция Хасака

Силы безопасности проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в провинции Хасака продолжают борьбу с мотоциклами, принадлежащими местному населению. Как сообщает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork), курды начали конфисковывать мотоциклы у местных жителей, пытающихся въехать на них в Хасаку — начиная с сегодняшнего дня в город запрещен въезд на двухколесном транспорте, а всех мотоциклистов проверяют на причастность к «спящим ячейкам» ИГИЛ1.

Напомним, мотоциклы — основной вид личного транспорта в северной Сирии — оказались «в опале» из-за того, что группировка «Исламское государство1» научилась крайне эффективно использовать их в качестве «мин на колесах», оставляя заминированных «двухколесных коней» в людных местах и дистанционно подрывая бомбы. Курды в ответ запрещают мотоциклы — чем сильно осложняют отношения с местным населением.

Ирак

Не менее пяти человек погибли, и более 30 получили ранения в ходе сегодняшних столкновений между полицией и протестующими в Багдаде. Об этом сообщает источник в Twitter (@DavidMWitty1), отмечая, что общее количество убитых в ходе охвативших Ирак протестов достигло 100 человек, а более 4000 получили ранения.

Напомним, протесты против безработицы, коррупции и неудачной социальной политики иракского правительства, которые стартовали в начале месяца, охватили целый ряд городов Ирака. Протесты стали самыми крупными народными выступлениями в Ираке за несколько лет, целый ряд международных организаций выразили протест против жестких действий полиции и сил безопасности Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.