США потребовали включить больше американцев в правление «Нафтогаза»

Вашингтон, 5 октября. Глава Минэнерго США Рик Перри потребовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании «Нафтогаз» путем включения в него большего количества американских граждан. Глава Минэнерго США предложил свои кандидатуры, в их числе — руководители компаний из его родного штата Техас.

Рик Перри высказал мнение, что такое изменение в составе совета украинской нефтегазовой компании поможет «сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из России», а также увеличить объем инвестиций США, сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

На текущий момент в наблюдательный совет «Нафтогаза» входит экс-помощник бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

Помимо прочего, Перри потребовал от украинских властей разработать и принять в совете антикоррупционные меры.

После июльского телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Штатах разгорелся скандал, в результате которого началась процедура импичмента в отношении Трампа. По мнению местных СМИ, американский глава во время звонка попросил Зеленского начать собственное расследование деятельности сына Джозефа Байдена Хантера, его главного конкурента на грядущих выборах, предложив взамен Киеву финансовую и военную помощь.