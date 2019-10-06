 В Москве прошла «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2019). Политика недели. ФАН-ТВ

«Северный поток», украинский транзит, вопросы экологии и вмешательства в американские выборы. О чем еще говорили участники РЭН-2019? Подробнее обо всем в обзоре «Политика недели».

Со 2 по 5 октября в Москве прошел очередной форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Несмотря на заголовок, он касался не только развития энергетики в нашей стране, но и во всем мире. В эти дни столичный «Манеж» принимал тысячи гостей — специалистов более 200 компаний из 80 стран, министров энергетики и делегатов ОПЕК.

По словам президента России Владимира Путина, в этом году форум стал еще масштабнее. В «Российской энергонеделе» участвовало около 10,5 тысяч человек, и это новый рекорд. Учитывая повестку, одним из спикеров запросто могла бы стать уже знаменитая активистка из Швеции Грета Тунберг, ведь среди заявленных тем особое внимание уделялось экологии. Но организаторы, видимо, решили не пугать (ну, или чересчур не эпатировать) своих гостей.

«Заметной тенденцией глобальной энергетики стало пристальное внимание к вопросам экологии и климата. В модернизации и наращивании потенциала ТЭКа мы, конечно же, учитываем и эти тенденции. Отмечу, что неделю назад, 23 сентября, мы приняли необходимые решения по ратификации Парижского соглашения по климату. Сегодня у России один из самых чистых, низкоуглеродных энергобалансов в мире. Хочу об этом сказать особо, хочу это подчеркнуть, мало кто даже об этом знает», — сказал Владимир Путин, президент России.

Но если решения по ратификации Парижского договора уже приняты, то вот ситуация с украинским транзитом еще в подвешенном состоянии. Договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает 1 января следующего года.

А стороны, несмотря на долгие переговоры, к конкретным решениям пока не пришли, хотя времени осталось совсем немного. Путин в свою очередь объяснил, на каких условиях Россия продлит действующий контракт:

«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, мы — то, что я сейчас скажу, важная информация, может быть, она звучит публично впервые — мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством», — продолжил президент России.

Большое внимание к себе, конечно же, привлек грядущий энергопроект России и Германии «Северный поток — 2». Президент России вновь отметил, что газопровод строится по графику и обусловлен чисто экономическими, а не политическими мотивами. Несмотря на это (уже по старой традиции) «Северный поток» обсуждался в контексте санкций и давления США. Штаты то и дело пытаются, если не сорвать проект (что на данном этапе уже нереально), то хотя бы создать риски для его инвесторов.

Владимир Путин напомнил, что в этой сфере Штаты всегда были против сотрудничества России и Европы, и привел наглядные примеры не только из недавней практики, но и далекого прошлого:

«Когда еще в 60-е годы мы реализовывали вместе с Германией известный проект «трубы в обмен на газ», были построены первые энергетические маршруты из Советского Союза в Германию, уже тогда в то время, в 60-е годы прошлого века, Соединенные Штаты пытались его сорвать, этот проект», — сказал Владимир Путин.

«Здесь важно, чтобы российские переговорщики твердо стояли на позициях нашей выгоды, выгоды для нашей страны. И мне радостно осознавать, что подобное понимание все больше приходит и в европейские ведомства. Потому что с одной стороны у тебя какие-то странные люди, которые кричат, что во имя «высоких демократических целей» нужно нести убытки, а нести убытки никто не хочет просто так, все считают свою выгоду. И в этом плане у нас широкое переговорное пространство, чтобы Россия договаривалась с массой нормальных вменяемых государств о взаимовыгодных условиях», — считает Александр Малькевич, член Общественной палаты.

Кстати, модератором дискуссии выступил журналист американского NBC Кир Симмонс. Для российского лидера он подготовил вопросы не только по энергетике, но и по наболевшей теме вмешательства в выборы. Ведь, несмотря на провал скандального «доклада Мюллера», шум после выборов президента США 2016-го не утихает до сих пор. А ведь на подходе уже новая избирательная кампания 2020 года. О том, будет ли Россия в нее вмешиваться, Симмонс спросил напрямую. И получил «сенсационный ответ» — действительно будет:

«По секрету вам скажу, да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?» — ответил президент России.

Уж как бы западные партнеры не приняли эту шутку за чистую монету, которая в копеечку обойдется налогоплательщикам США новым безрезультатным расследованием.