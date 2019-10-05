Круизный лайнер и грузовое судно столкнулись на Дунае, есть пострадавшие

Киев, 5 октября. Круизный лайнер столкнулся с грузовым судном на Дунае между румынским городом Тулча и Измаилом в Одесской области, сообщило издание «Таймер». Есть пострадавшие.

По данными прессы, столкновение грузового судна Blue Star I под флагом Панамы с круизным лайнером Prinzessin Isabella, который шел под флагом Мальты, произошло в районе 43-й морской мили Дуная. От удара у лайнера были повреждены каюты и смята надстройка.

Служба скорой помощи Тулчи сняла с Prinzessin Isabella двух пассажиров, их отправили в больницу. Судно с 165 пассажирами продолжило путь в Тулчу, Blue Star остался на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы ведут расследование.