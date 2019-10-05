Пользователи Сети поразились оптической иллюзии с движущейся лестницей

Москва, 5 октября. Оптическая иллюзия с винтовой лестницей на миланском стадионе «Сан-Сиро» вызвала бурную реакцию в Сети. Пользователи поразились обману зрению с движущимся спуском.

В Сети опубликовано видео того, как толпа людей спускается по винтовой лестнице стадиона. Из-за синхронного движения людей создается впечатление, что движется сама лестница. Пользователи признались, что не могут поверить в то, что конструкция не движется.

Watching people leaving San Siro football stadium in Milan makes me believe that the entire spiral structure is moving. pic.twitter.com/FepPjsN9ms — Daniel Holland (@DannyDutch) 3 октября 2019 г.

Видео собрало более 60 тысяч лайков и множество комментариев. Одни сочли, что видео смонтировано, другие же восхитились работой архитекторов стадиона в Милане.

«Как так вышло, что она не движется? Я в растерянности», — удивился FeckinLife.

«Она вращается, и меня не переубедить», — заявил Jamie_funnell8.

«У меня заболел мозг», — признался DaveJCritchley.

До этого в Сети была популярна оптическая иллюзия с шарами и полосами. Автором изображения является профессор Техасского университета Дэвид Новик.