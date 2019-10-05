Обозреватель ФАН стал лауреатом престижной премии

Накануне дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина в Москве состоялась церемония награждения дипломатов и лауреатов международной литературной премии его имени «О Русь, взмахни крылами». Первое место в главной номинации «Большая премия» за поэтический сборник «Вечность» получил обозреватель Федерального агентства новостей, поэт Алексей Полубота.

Как отметил председатель комитета премии, первый секретарь правления Союза писателей России, поэт Геннадий Иванов, Алексей Полубота — тонкий лирик, пишущий в русской поэтической традиции.

«Мы видим, что это уже зрелый поэт, зрелый гражданин. В лучших стихах Алексея есть и поэтическая правда о стране и мире, и неизбывная вера в добро и свет», — сказал Геннадий Иванов.

Победителями в других номинациях есенинской премии в этом году стали: Светлана Размыслович, г. Великие Луки («Интернет-поэзия»), Зарина Бикумулина, г. Казань («Русская надежда»), Ирина Рогозина, г. Мончегорск («Дебют»), Юрий Блудов, г. Рязань («Взыскующим взглядом»), Макарем Исмаил Фарес, г. Дамаск («Переводы»), Максим Павлов, г. Москва («Песенное слово»), Владимир Завикторин, г. Москва («Кино, театр, телевидение»), Сергей Трифонов и Альбина Маркевич, г. Ташкент («Честь и достоинство»).

На церемонии награждения в «Есенин-центре» присутствовали, поздравляли победителей председатель Союза писателей России Николай Иванов, народная артистка России Надежда Крыгина, популярный телеведущий Николай Дроздов, народный артист России Всеволод Шиловский, директор Государственного музея С.А. Есенина Светлана Шетракова, председатель отборочного жюри, член Союза писателей России Дмитрий Дарин, секретарь правления Московской областной организации Союза писателей России Игорь Витюк.

Премия «О Русь, взмахни крылами» была учреждена Союзом писателей России и Национальным фондом развития культуры, туризма и ремесел «Осиянная Русь». Первое награждение состоялось в 2005 году.