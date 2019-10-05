Врач предупредил об опасности наращивания ресниц

Москва, 5 октября. Врач-косметолог Оксана Чащина предупредила о проблемах, которые могут возникнуть при регулярном наращивании ресниц.

Специалист сообщила, что при наращивании к одной реснице прикрепляются два-три дополнительных волоска. По ее словам, фолликул может не справиться с весом и либо травмироваться, либо атрофироваться.

Самое невинное последствие, которое может ждать любителей клеить ресницы, — выпадение или прекращение роста ресниц.

Кроме того, могут появиться ожоги кожи ресничного края века, ожоги роговицы и конъюнктивы из-за веществ, которые используются при наклеивании ресниц, отметила Чащина. Косметолог обратила внимание на то, что многие вещества в России не сертифицированы, сообщил «АиФ».

«При отсутствии или несвоевременной офтальмологической помощи травматизация роговицы может привести даже к снижению зрения», — констатировала медик.

Также слишком частое наращивание ресниц может привести к блефариту, симптомом которого является хроническое воспаление век из-за размножения бактерий на ресницах.

Специалисты рекомендуют не злоупотреблять наращиванием, а делать перерывы между процедурами, во время которых наносить специальные масла на родные ресницы.