Медведев отреагировал на слухи о размещении военного контингента РФ на Кубе

Москва, 5 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на идею вернуть российский военный контингент на Кубу. Глава кабмина РФ прокомментировал слухи в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву.

Во время беседы Брилев отметил, что сейчас ходят слухи о возможном возвращении военной базы на Кубе, которая была открыта там во времена СССР.

Медведев поправил ведущего, что в советские времена на территории Кубы не было военной базы, на острове находилась отдельная бригада.

Брилев поинтересовался, поднимался ли такой вопрос о военных базах или подразделениях на встрече с первым секретарем комитета Компартии Кубы Раулем Кастро. Ведущий отметил, что в кулуарах эту тему активно обсуждают.

«Пусть говорят», — заявил Медведев.

Кроме того, в ходе интервью Медведев отметил, что введенные Вашингтоном санкции против семьи первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро показали реальное отношение США к этой стране. Глава правительства отметил, что реакция кубинского общества на санкции США соответствующая. От ограничительных мер страдают жители Кубы, поэтому граждане республики не симпатизируют США, объяснил Медведев.