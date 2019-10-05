Медведев оценил вероятность импичмента Трампа

Москва, 5 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал возможный импичмент президента США Дональда Трампа.

Во время интервью телепрограммы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым премьер-министр предположил, что произойдет в Вашингтоне в случае импичмента действующего президента США.

Медведев считает, что если Дональд Трамп покинет занимаемую должность, Штаты не окажутся в критической ситуации.

«У них все будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживем — увидим. Смотреть за этим любопытно», — отметил Медведев.

Глава правительства России сообщил что считает политическую систему США сбалансированной в той мере, что ее не пошатнет импичмент президента. А также подчеркнул, что «за их судьбу волноваться нам уж точно не стоит».

«Американская система все время показывала, что она вполне жизнеспособна, на протяжении этих веков. И она с исключительной жесткостью проводила свои интересы по всему миру», — высказал свое мнение Медведев.

Глава правительства РФ также отметил, что демократы и республиканцы в США сейчас «зарубились не на шутку». Ранее российский политолог объяснил, зачем Трамп провоцирует демократов объявить ему импичмент.

Во время телеэфира Дмитрий Медведев также рассказал о непростом положении президента Украины Владимира Зеленского после скандала в США.