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Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой Емельяненко и Кокляева

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Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой Емельяненко и Кокляева

Санкт-Петербург, 5 октября. Преимущество в поединке с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым у бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, заявил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, комментируя предстоящий бой.

«Преимущество на стороне профессионального бойца Александра Емельяненко. Он является очень хорошим бойцом», — сказал Нурмагомедов на форуме Synergy Global Forum. — Но Кокляев мощный парень: если ударит — мало не покажется».

По словам профессионального спортсмена, он лично знает и Емельяненко, и Кокляева, которые, по его мнению, являются «сильными мужиками».

Нурмагомедов подчеркнул, что Емельяненко и Кокляеву «трэш-ток точно не подходит», поскольку они являются взрослыми людьми, родителями.

«Мне их трэш-ток не особо нравится. Но одновременно интересно... Людям всегда интересно смотреть на конфликт», — добавил он.

Российские спортсмены Емельяненко и Кокляев начали конфликтовать еще весной. Поводом для перепалок стал пост Кокляева в социальных сетях, где он прокомментировал спор Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тяжеловес заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко ответил 40-летнему спортсмену, призвав быть осторожнее.

После ряда посвященных друг другу постов спортсмены решили провести реальный бой. Поединок состоится в Москве 29 ноября.

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