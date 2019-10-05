Мадс Миккельсен пообещал выучить русский язык

Москва, 5 октября. Датский актер Мадс Миккельсен посетил фестиваль Comic Con Russia в Москве. Актер отметил красоту русского языка и пообещал его выучить.

«Русский язык очень красивый, я обязательно должен его выучить», — заявил Миккельсен на пресс-конференции.

Исполнитель роли Ганнибала в одноименном сериале также отметил, что русских людей характеризуют меланхолия и невероятная тяга к жизни.

При этом на вопрос о любимом произведении русской культуры, Миккельсен не задумываясь ответил «борщ». Затем уже серьезно добавил, что у России богатая культура и это очень большая страна. Актер рассказал, что он уже не первый раз приезжает в Москву, однако ему хотелось бы посетить и другие города.

«Сейчас у меня в топе Санкт-Петербург, хочу туда поехать», — добавил актер.

Еще одним ярким гостем Comic Con Russia стал популярный разработчик видеоигр японец Хидэо Кодзима. Он отметил, что удивлен столь пристальному вниманию российских фанатов к его персоне.