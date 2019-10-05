Протестующие вышли на «маскарад» против нового запрета в Гонконге. События дня. ФАН-ТВ

Гонконгу несется очередная волна протестов. На улицы снова выходят тысячи граждан, недовольных реформами от властей. Теперь дело не в многострадальном законе об экстрадиции, а новом запрете — на ношение масок во время публичных демонстраций. К таким мерам администрация Гонконга во главе с Кэрри Лам прибегла из-за радикалов, которые устроили в регионе погром. Но, как и следовало ожидать, у них поправки вызвали лишь раздражение — на новые правила активисты ответили настоящим маскарадом. В худшем случае «масочникам» грозит штраф и до одного года лишения свободы. Напомним, первые волнения начались в июне, когда власти решили изменить закон об экстрадиции и разрешить выдачу преступников на материковый Китай. Граждане испугались политических репрессий, хотя Пекин заверил, что от принципа «Одна страна, две системы» не отказывается. Мирные протесты быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией, даже когда власти Гонконга пошли на встречу. И Пекин твердо убежден, что ситуация накаляется не только изнутри, но и силами Запада. Поднебесная уже не раз требовала у политиков США и Евросоюза, вставших на сторону протестующих, не вмешиваться во внутренние дела Гонконга.

В ПДД могут появиться правила для самокатов и скейтбордов

А вот россияне-любители специфичного транспорта с нетерпением следят за поправками в ПДД. Уже совсем скоро там может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности». В эту категорию попадут самокаты, гироскутеры, скейтборды и другие подобные средства. Скорость лихих «райдеров» на тротуаре ограничится до 20 км/ч. И вполне вероятно, что они переберутся на велосипедные дорожки. О грядущих изменениях МВД сообщило «Коммерсанту». Но финальный вариант поправок официально не озвучен. Подобная реформа назревала с конца августа, когда пересмотреть правила решили в ГИБДД и Минтранспорте. Это неудивительно, гироскутеров и самокатов на улицах городов становится все больше и больше. Еще в сентябре журналисты ФАН пообщались на эту тему с директором Института транспортного планирования Михаилом Якимовым. Он считает, что поправки, в принципе, нужны, но могут привести к отрицательному эффекту. Или просто не будут исполняться:

«За последние пять лет правила так часто менялись, что даже инструкторы автошкол не в силах запомнить и объяснить все внесенные правила. Вводить фундаментальные различия участников дорожного движения, устанавливать прослойку между водителями и пешеходами чревато еще большим запутыванием», — считает Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования.

По мнению эксперта, проблема такого транспорта в России еще не назрела. И, возможно, не назреет, если любители скутеров будут соблюдать элементарные меры предосторожности.