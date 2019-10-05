СМИ назвали вероятного преемника Волкера

Киев, 5 октября. Специальным представителем Госдепартамента США по делам Украины вместо Курта Волкера может стать бывший сотрудник ЦРУ Майкл Костив, сообщило «Зеркало недели» со ссылкой на американские источники.

По данным прессы, изначально Костива утвердили в американских политических кругах на должность руководителя американской дипмиссии на Украине, но после отставки Волкера его кандидатуру стали рассматривать на должность спецпредставителя.

При этом указывается, что если для назначения спецпредставителем Госдепартамента США по Украине необходима подпись американского секретаря, то процедура назначения посла требует одобрения сенатом. И в этом вопросе у бывшего агента ЦРУ могут возникнуть трудности.

Костив работал в ЦРУ в течение 10 лет, а в 1981 году ушел в отставку. После этого он стал сотрудником одной из крупнейших нефтегазовых компаний, а в 2004–2006 годах занимал должность советника директора ЦРУ.

В конце сентября сообщалось, что Курт Волкер, который был спецпредставителем США по Украине, подал в отставку.