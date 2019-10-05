В США назвали самые опасные бомбардировщики России

Вашингтон, 5 октября. Американское издание The National Interest составило список самых опасных бомбардировщиков России с наибольшим наносимым уроном.

Авторы издания обратили внимание на тот факт, что РФ содержит у себя многочисленный авиапарк бомбардировщиков, многие из которых в результате модернизации стали еще мощнее. Американцы составили топ из четырех самолетов, представляющих, по их мнению, наибольшую опасность.

Ту-95 «Медведь»

Бомбардировщик был создан в 1950 году советскими инженерами по поручению Москвы. Вооружению был необходим самолет с дальностью действия свыше 10 тысяч километров и полезной нагрузкой 12 тысяч килограммов. В результате Ту-95 «Медведь» получил самый мощный турбовинтовой двигатель в мире — НК-12. Недавно самолет был модернизирован и стал еще более опасным для противника.

Ту-22М

На самолете Ту-22М была реализована конструкция крыла переменной стреловидности для баланса между удобной посадкой и взлетной управляемостью. Бомбардировщик имеет большую боевую нагрузку и максимальную скорость 1,88 Маха. Сейчас на самолеты данного типа также внедрено современное электронное и радиолокационное оборудование.

Ту-160 «Блэкджек»

Это последний стратегический бомбардировщик, разработанный Советским Союзом. У данного вида самолета впечатляющие технические характеристики: он способен развивать сверхзвуковую скорость в 2,05 Маха, а общая масса боевой нагрузки техники достигает 45 тонн.

ПАК ДА

Сейчас ПАК ДА находится в стадии разработки, однако он уже считается у представителей США самым смертоносным бомбардировщиком России. При вводе в эксплуатацию самолет сможет заменить такие бомбардировщики, как Ту-160 и Ту-95. ПАК ДА — дальний стелс-бомбардировщик. Его технические характеристики держатся в секрете. Первые прототипы боевого самолета в скором времени должны быть представлены перед широкой аудиторией.

Американское военно-политическое издание The National Interest ранее оценило российские тяжелые огнеметные системы, отметив их мировую уникальность.