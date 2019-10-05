Сирия, 5 октября. Курды грозятся началом войны на границе с Турцией. По неподтвержденным данным, в Дейр-эз-Зоре боевиками ИГИЛ1 убит командующий операцией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: сбросили бомбы на опорные пункты террористов «Тахрир аш-Шам» «Исламская партия Туркестана»¹ на северо-востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным потеряли на западе Дейр-эз-Зора 22 человек.

«Исламское государство1»: заявило, что ими якобы были убиты и ранен 22 человек из состава САА в районе на западе Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия» (ССА): начали серию рейдов на севере Алеппо после серии взрывов на подконтрольных ей территориях.

Курды: обвиняются в минировании автомобиля в Африне, заявили о готовности развязать войну на сирийско-турецкой границе.

Международная коалиция: направила в Хасаку делегацию высокопоставленных военных для переговоров с SDF.

Провинция Латакия

Вертолеты ВВС Сирии совершили повторный вылет в район Курдских гор, на склонах которых находится удерживаемый боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» стратегический город провинции Кабана. Самолеты сбросили бомбы на укрепления и опорные пункты джихадистов в предместьях города и к востоку от него, о чем сообщает новостной портал Masar Press Net. Информация о потерях радикалов, понесенный после авиудара, пока уточняется.

Провинция Алеппо

Пятый за сегодня взрыв в Алеппо произошел в подконтрольным турецкой армии и лояльным боевикам в городе Африн. Как сообщает новостной портал Rojava Network, пятая бомба, заложенная в мотоцикл, детонировала в центре города. Информации о пострадавших пока что не поступало.

Курдский новостной портал ANHA выпустил уточнение с количеством жертв подрывов. В городе Аль-Раи взрыв мотоцикла причинил только материальный ущерб заправочной станции, рядом с которой детонировала бомба. В Кабасине пострадало 14 человек, который получили осколочные ранения различной степени тяжести, с которыми были доставлены в госпиталь. В городе Джераблус пострадало 4 человека, соседним зданиям нанесен материальный ущерб. До сих пор ни одна группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Согласно местным источникам инциденты вызвали панику в районах, оккупированных турецкой армией и боевиками «Сирийской свободной армией». ССА начала рейды в зонах своего контроля в поисках виноватых.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» заявили на подконтрольном медиаресурсе «Амак», что ими было совершено нападение на колонну Сирийской арабской армии (САА) в районе пустыни на западе провинции Дейр-эз-Зор. Боевики утверждают, что в ходе нападения им якобы удалось убить и ранить по меньшей мере 22 военнослужащих, включая начальника штаба 137-ой бригады САА и командующего операцией в пустыне Али Таха, а также командующего артиллерией Ияда Саркла. Репортер агентства Step News Agency передает, что террористы также сумели захватить один автомобиль сирийской армии. Данная информация, однако, нуждается в подтверждении официальными СМИ, так как получена из недостоверных источников и распространяется только оппозиционными и приближенными к боевикам ИГИЛ каналами.

Тем не менее, террористы «Исламского государства» неоднократно совершали нападения на сирийскую армию на западе провинции. Предположительно, они укрываются в пустыне Бадия и в зонах курдского контроля на востоке провинции, пользуясь тем что на своих территориях курды из «Демократических сил Сирии» проводят рейды не с большим тщанием.

Провинция Хасака

Турецкое агентство Anadolu опубликовало обращение президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана об окончании подготовки к военной операции на севере Сирии. Он указал, что командование получило необходимые указания, запланированная наземная операция пройдет при поддержке авиации. Ранее СМИ сообщали о длительном стягивании сил турецкого спецназа к сирийской границе и широкой мобилизации врачей в провинцию Шанлыурфа.

«Демократические силы Сирии» (SDF) в свою очередь заявили, что в случае ввода войск на север Сирии, они начнут «тотальную войну» на границе с Турцией, как передает портал Masar Press Net.

Сегодня днем в столицу провинции город Хасака прибыла французская военная делегация из высокопоставленных лиц для переговоров с представителями SDF, о чем сообщает новостной портал Rojava Network. Тема дипломатической встречи пока не разглашается.

1 Организация запрещена на территории РФ.