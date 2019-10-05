Жители дома в Омске остались без отопления из-за срыва сроков капремонта

Жители многоквартирного дома на улице Комбикормовый завод в Омске пожаловались в прокуратуру на невыносимые условия жизни из-за отсутствия горячей воды и отопления. И если ситуация с горячей водой мучает их уже многие годы и они даже с этим свыклись, то с холодом в квартирах жильцы столкнулись в этом году по вине компании, так и не закончившей ремонт инженерных сетей здания.

Подрядчик, получивший контракт Фонда капремонта на эти работы, до сих пор их не завершил, и подключить дом к отоплению попросту невозможно. Замерзающие люди, отчаявшись самостоятельно добиться соблюдения своих прав, обратились за помощью к активистам регионального отделения «Общероссийского народного фронта» в Омской области.

Представители организации провели рейд, в ходе которого подтвердилось, что жалобы имеют под собой основания. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Юрий Федотов.

«В день старта отопительного сезона в Омске, 25 сентября, мы с инспекцией посетили этот объект. Мы увидели обрезанные батареи, в части квартир — отсутствие батарей, в тепловом узле старые задвижки — обрезанные, но не демонтированные. В этом доме розлив на стояки идет сверху, поэтому мы поднялись на чердак и увидели, что трубы просто сложены и покрыты грязью. Видимо, их туда давно привезли, но работу с ними никто не ведет. По информации, которую нам дала управляющая компания, акт о передаче объекта в капитальный ремонт был подписан еще в мае».

Общественники поговорили с жильцами и узнали, что те неоднократно обращались к чиновникам с просьбами ускорить ход работ, но это не имело никакого результата.

«Жители очень просили нас помочь, потому что в доме холодно. Они обращались в управляющую компанию, как нам сказали в организации, практически каждый день звонили в диспетчерскую. УК по их жалобам составила обращения в Фонд капремонта, департамент городского хозяйства и прокуратуру. Тем не менее Фонд капремонта не предпринял каких-то действенных мер к подрядчику, и тот работы не ускорил», — рассказывает Федотов.

После проведения мониторинга активисты ОНФ составили несколько обращений в адрес ответственных структур и даже получили уверения о скором завершении работ, которые, впрочем, не сбылись.

«Мы направили обращения официально от регионального отделения Народного фронта в Фонд капремонта и прокуратуру. Фонд после этого пообещал применить штрафные санкции к подрядчику. Он же, в свою очередь, обязался завершить работы к 1 октября. В итоге какое-то движение на объекте началось, но на данный момент до конца ремонта еще далеко. Специалисты, с которыми мы говорили, в том числе те, кто обслуживает этот дом, считают, что включить отопление можно будет не раньше 15 октября».

В ходе рейда также выяснилось, что холод в квартирах — не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться жильцам. Оказывается, уже много лет в их доме практически нет горячей воды. Несмотря на ее подачу, к тому времени, как она доходит до кранов, успевает остыть из-за отсутствия изоляции труб.

«Это трехэтажный дом на 16 квартир. Он довольно старый, и там живет очень много пожилых людей. Кроме отсутствия отопления, в нем есть и еще одна проблема, с которой жители к нам обратились, — у них нет горячей воды. Более того, даже когда зимой есть отопление, горячего водоснабжения все равно нет. Дело в том, что этот дом — последний по теплотрассе, а горячая вода подается по трубе, которая не только не изолирована, но и просто лежит на грунте. В итоге эта труба топит снег. Жителям, конечно, делают перерасчет и вычитают плату за горячую воду, но разве можно без нее нормально жить?» — возмущается Юрий Федотов.

К сожалению, дом по адресу Комбикормовый завод, 3, — не единственный в городе, где до сих пор не завершены работы по капремонту.

Активисты отмечают, что получили десятки сигналов, которые требуют проверки. Федотов как модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» обещает, что все проблемные адреса будут проверены.

«Мы планируем и дальше продолжать мониторинг по отопительному сезону. У нас уже есть 10 адресов, где летом должны были вестись работы на инженерных сетях, а в итоге они все еще не закончены. А где-то до сих пор не закрыта кровля, что в условиях верхнего розлива просто опасно».

Причиной срыва сроков капитального ремонта, по мнению членов ОНФ, могут быть в том числе и результаты торгов, проведенных Фондом капремонта, на выполнение этих работ.

«На наш взгляд, Фонд капремонта создает ситуацию по отсечению предприятий малого и среднего бизнеса. Лоты разыгрываются в комплекте так, что их сумма превышает 60 миллионов. Поэтому компании, у которых есть допуск на выполнение работ только до этой суммы, претендовать на контракт не могут. Компаний, которые могут претендовать на лоты больше 60 миллионов, всего лишь 10–15% из списка надежных подрядчиков, прошедших отбор в министерстве строительства области. Таким образом, искусственно снижается конкуренция», — объясняет Юрий Федотов.

Из-за снижения конкуренции падает и качество выполняемых работ. Как считают в ОНФ, субподрядчикам просто невыгодно работать на более крупную компанию, выигравшую контракт, на который они могли претендовать и сами, если бы не завышение его цены.

«У нас есть ощущение, что подрядчик, который выиграл крупный контракт на проведение капремонта в этих домах, просто не имеет для этого достаточных ресурсов. Выигравшие предприятия в итоге все равно привлекают субподрядчиков, которые работают не так эффективно, потому что их выгода в разы меньше. А страдают от этого жители, которые остаются без тепла. Мы уже направили по этому поводу обращение в УФАС Омской области, и оно находится на рассмотрении».

Ответа из областной прокуратуры активисты пока не получили, но надеются, что проблемы жителей дома на улице Комбикормовый завод не останутся без внимания надзорного органа.