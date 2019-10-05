Главные новости 5 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 5 октября.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram фотографии с фотосессии, чем вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Дочь тяжелобольной Заворотнюк осудили за пост в Instagram.

В жилом пятиэтажном доме в Киеве вечером в пятницу прогремел взрыв. Взрыв прогремел в пятиэтажке в Киеве.

Еще одна пострадавшая при пожаре в японской аниме-студии скончалась в больнице, сообщает агентство Kyodo. Число жертв пожара в японской студии аниме выросло до 36 человек.

В одном из ТЦ на Кубани мальчика заперли в камере для хранения вещей, откуда он не смог самостоятельно выбраться. Мальчика закрыли в камере хранения в ТЦ на Кубани.

Ирина Роднина закатила в программе «Сегодня вечером» на Первом канале скандал бывшему мужу Александру Зайцеву. Роднина устроила скандал бывшему мужу на Первом канале.

В «Вечернем Урганте» решили не шутить о нарушившем правила парковки актере Михаиле Боярском. Боярский пришел на шоу «Вечерний Ургант» после скандала с парковкой.

Кардиохирург Аксель Хаверих утверждает, что атеросклероз возникает вовсе не из-за холестерина. Немецкий ученый назвал истинную причину атеросклероза.

Евгений Петросян смог забрать вещи из квартиры Елены Степаненко. Петросян смог прорваться в квартиру Степаненко.

Киев подписал «формулу Штайнмайера». Франция простилась с Жаком Шираком. Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем российско-китайской дружбы. Себастьян Курц вновь стал австрийским премьером. Франция простилась с Жаком Шираком. Мир за неделю. ФАН-ТВ.

Экс-участница команды КВН Елена Борщева встала на защиту Заворотнюк, родившей при помощи ЭКО. Звезда КВН высказалась о процедуре ЭКО после слухов о раке мозга у Заворотнюк.