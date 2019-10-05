Медведев сообщил о готовности Кубы погасить все долги перед Россией

Москва, 5 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что власти Кубы планируют погасить все текущие долги перед РФ.

Глава правительства России во время интервью ведущему телепрограммы «Вести в субботу» Сергею Брилеву заявил, что в настоящее время ситуация на Кубе разительно отличается от того, что было в стране 20-30 лет назад. В связи с этим на текущее время нет разговоров о безвозмездной помощи Кубе со стороны России.

Также премьер-министр подчеркнул, что двусторонние отношения между странами носят не только дружеский, но и прагматичный характер. При этом ведущий телепрограммы напомнил о существующем соглашении между Россией и Кубой, по которому Россия списала Кубе 90% долга, а оставшиеся проценты страна возвращает на льготных условиях.

Российский премьер-министр прибыл на Кубу с официальным визитом 3–4 октября. Выступая в Гаванском университете, Медведев оценил ущерб дружественной страны от санкций США в триллион долларов. Также политик отметил, что сотрудничество между Россией и Кубой станет ответом на внешнее давление.