Медведев прокомментировал санкции США против Кастро

Москва, 5 октября. Введенные Вашингтоном санкции против семьи первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро показали реальное отношение США к этой стране, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе «Вести в субботу».

«Если таким образом обходятся с одним из лидеров страны, с первым секретарем ЦК Компартии Кубы, то как они относятся ко всем остальным людям? Стало быть, это общее отношение США к их стране, к людям», — сказал российский премьер, комментируя санкционную политику Вашингтона.

Глава правительства отметил, что реакция кубинского общества на санкции США соответствующая. От ограничительных мер страдают жители Кубы, поэтому граждане республики не симпатизируют США, объяснил Медведев.

Премьер также сообщил, что во время визита в Кубу встречался с Кастро и обсуждал тему введенных против него санкций.

«Он настроен очень позитивно, он об этом говорит с усмешкой. Он говорит: «Это какие-то непонятные, детские решения», — сказал Медведев, добавив, что Кастро — «очень мудрый и очень взрослый» человек.

Напомним, в конце сентября Госдепартамент США сообщил о введении санкций против первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. В Вашингтоне введение санкций объяснили «причастностью (Кастро) к грубым нарушениям прав человека».