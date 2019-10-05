Посольство РФ сообщило, что Иран разъяснит причины задержания россиянки

Тегеран, 5 октября. Иранские власти разъяснят причины задержания гражданки РФ Юлии Юзик в Тегеране, сообщило посольство России в Иране.

Российская дипмиссия сообщила, что находится в постоянном контакте с иранскими коллегами и делает все возможное для освобождения россиянки, в том числе были запрошены консульский доступ к ней и разъяснения по поводу случившегося.

«Партнеры обещали в ближайшее время информировать по существу поставленных вопросов», — говорится в сообщении посольства.

Посольство РФ в Иране сообщило, что гражданка РФ прибыла в Тегеран по частному приглашению 29 сентября. Иранские пограничники в аэропорту без объяснения причины забрали у нее паспорт, 2 октября ее задержали в отеле.

После сообщения о задержании россиянки в Тегеране в МИД РФ пригласили иранского посла. Позже он пообещал скорое освобождение Юзик, однако в субботу МИД Ирана не подтвердил эти сведения.