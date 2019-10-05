Нахимовское военно-морское училище отметило 75-летие. ФАН-ТВ

На Петроградской набережной возле легендарного крейсера «Аврора» выстроились юные нахимовцы. В честь праздника в Петербург приехали более полутора тысяч выпускников разных лет со всей России.

По словам начальника Нахимовского военно-морского училища Анатолия Минакова в этом году совершенно по-новому была выстроена система профориентации. Особое внимание уделялось информированию воспитанников об учебном заведении военно-морского флота.

Также идет активное взаимодействие с центрами подготовки подводников, в прошлом годку нахимовцам удалось поработать в составе современной корабельной подводной лодки, они участвуют в использовании современной техники Министерства обороны. В этом году 83% выпускников поступили в высшие учебные заведения. Главная цель Нахимовского училища, чтобы после его окончания все ребята без исключения могли продолжать обучение в вузах.

«Дети поступают сюда со всей страны, у нас всего 50% из Санкт-Петербурга. Полный охват идет Дальнего Востока, сейчас Калининградская область будет охвачена, Мурманская, дети поступают со всей страны. В прошлом году наблюдался значительный рост количества поступающих детей. Это сейчас не просто школа, это современная лаборатория физики, химии и математики, у нас есть свои купольные аудитории, где мы показываем 3D, 4К фильмы. Причем это не только связанно с астронавигацией или навигацией, это связано с любым предметом. Сейчас все кафедры работают над тем, что все фильмы демонстрируются. Биологию посмотреть на этом экране, это совсем другое понимание предмета», — сказал Анатолий Минаков, начальник НВМУ.

Начальник Главного штаба ВМФ России, первый заместитель ГК ВМФ России, вице-адмирал Андрей Воложинский поблагодарил ветеранов училища за вклад, который они внесли, а нынешним нахимовцам пожелал бережно пронести полученный опыт через всю жизнь.

«Каждый стоящий сегодня в строю, наверное, задает себе вопрос, а что для меня было Нахимовское училище, и чем оно остается на текущий момент, потому что 15-летние мальчишки как витязи на распутье стоят перед выбором куда пойти. И для кого срабатывает черная шинель отцовская висящая в прихожей при выборе этой профессии. Для кого-то запала в душу, трогательная героическая история военного моряка, прочитанная в книге, это случается по-разному, но попав в стены Нахимовского военно-морского училища, человек не может себя отделить от той когорты моряков, от той геройской профессии, которая с ним остается на всю жизнь», — сказал Андрей Воложинский, начальник Главного штаба ВМФ России, первый заместитель ГК ВМФ России.

Тринадцатилетний нахимовец Артем Семенюк дано мечтал поступить в Нахимовское и ни разу не пожалел о своем выборе.

«Я, конечно, хотел бы стать моряком 01:04–01:05. потому что я хочу защищать свою Родину и служить ей. Педагоги очень сильные, они всегда знают подход к нахимовцам. Всех я поздравляю и желаю всем выпускникам и всем тем, кто хочет поступить, удачи, чтобы исполнились их самые заветные желания», — поделился Артем Семенюк, нахимовец.

Нахимовское военно-морское училище существует не только в Петербурге, его филиалы находятся в Мурманске, Севастополе и Владивостоке, в этом году будет закончено строительство филиала в Калининграде.