Вице-премьер РФ Борисов встретится с Мадуро в Каракасе

Каракас, 5 октября. Вице-премьер России Юрий Борисов встретится в субботу в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом рассказали в аппарате зампреда российского правительства.

По данным представителей аппарата, Борисов уже прибыл в Каракас.

«Запланирована встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вице-премьер РФ посетит Венесуэлу, где проведет переговоры со своим коллегой по двусторонней межправкомиссии. Мадуро же объявил, что во время визита Борисова состоится подписание экономических соглашений.

Напомним, латиноамериканская страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. В Венесуэле 22 января начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Николаса Мадуро. Уже на следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств.

Россия, Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Как отметил ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Гаванском университете, в Венесуэле может быть только один президент, избранный в соответствии с конституцией, и сейчас это Мадуро.